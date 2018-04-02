7 фильмов, которые круче «Битвы экстрасенсов»

Если в экстрасенсов, «грани реальности», потусторонние силы, иные миры и общение с призраками вы не верите, но порой любите потратить часок-другой на подобные киноистории (в чем вы, разумеется, не признаетесь), мы вас понимаем. Редакция собрала для вас несколько мистических картин со всеми вытекающими. Смотрите с удовольствием. Мы никому не скажем.

За гранью реальности

KINODANZ

За гранью реальности

Погрязнув в долгах, аферист Майкл собирает команду игроков с паранормальными способностями, чтобы провернуть самое рискованное дело в своей жизни — ограбить сеть казино.

Заклятие

The Conjuring, 2013

Warner Bros.

Заклятие

Ужасающая основанная на реальных событиях история американских исследователей паранормальных явлений Эда и Лорейн Уореннов. В основу сюжета лег один из самых важных и пугающих эпизодов их карьеры — проклятый дом, в который переехало многодетное семейство Перрон.

Рассказы

RUmedia

Рассказы

Один из четырех историй, так или иначе связанных друг с другом, рассказывает о бабушке Анне Петровне, работающей в городской библиотеки им. Пушкина и параллельно помогающей полиции с помощью своих мистических сил. Правда, «способ» ее работы может не только помочь следствию, но и окончательно загубить дело.

Красные огни

Red Lights, 2011

Versus Entertainment

Красные огни

Доктор психологии Маргарет и ее помощник Том долгие годы разоблачали шарлатанов, фокусников и псевдоэкстрасенсов. Маргарет надеется найти настоящее чудо и вернуть к жизни сына, годами находящегося в коме. Том полон решимости разоблачить каждого «одаренного». Очередное дело — разоблачение экстрасенса Саймон, навсегда меняет их карьеру, жизни и отношение к сверхъестественному.

Пятое измерение

Push, 2009

Icon Productions

Пятое измерение

Альтернативное будущее. На планете участилось появление людей со сверхспособностями. У «одаренных» только два выхода — стать сотрудником «Службы», которая ловит, вербует и экспериментирует над мутантами, либо жить в бегах. Ник, телекинетик во втором поколении, выбрал второй вариант.

Особое мнение

Minority Report, 2002

20th Century Fox Особое мнение

В мире будущего практически не происходит никаких преступлений — полиция и спецслужбы прибегают к предсказаниям трех оракулов, сообщающих о правонарушениях еще до их начала. Система долгие годы работала идеально, ровно до того момента, как под подозрение в умышленном убийстве попал неподкупный полицейский Джон Андертон.

Страшилы

The Frighteners, 1996

Universal Pictures

Страшилы

Пережив ужасную трагедию, Фрэнк открыл в себе дар общения с мертвыми. Герой не испугался, не растерялся и умудрился даже построить на этом бизнес. Но рано или поздно придется встретиться с призраками своего прошлого. Буквально.