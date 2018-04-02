Джейк Джилленхол стал лицом новой рекламной кампании Cartier

Американский актер и продюсер Джейк Джилленхол, известный по фильмам «Горбатая гора» и «Под покровом ночи», стал новым лицом французского ювелирного дома Cartier. Джилленхол снялся в рекламной кампании легендарных часов Santos, которая выйдет весной этого года в виде короткого видеоролика.

По словам представителей марки, актер олицетворяет такие качества, как целостность, преданность делу и безграничное любопытство, что полностью воплощает образ человека Santos de Cartier. Напомним, что ранее французский дом старался избегать сотрудничества со знаменитостями.

Часы Santos de Cartier были созданы основателем ювелирного дома Луи Картье в 1904 году для его друга, летчика Альберто Сантоса-Дюмона, чтобы тому было удобно использовать их во время полета. В итоге, Santos стала одной из классических моделей марки вместе с Tank и Panthère. Обновленная версия этих часов со сменными ремешками была представлена в январе 2018 этого года на Международном часовом салоне в Женеве.