Микрокосмос у наших ног. В Тольятти приедет Cirque du Soleil

Шоу OVO стало 25-й по счету постановкой Cirque du Soleil, премьера которой состоялась в 2009 году в Монреале, когда компания отмечала свое 25-летие. Cirque du Soleil искал идею для своего юбилейного шоу, и колония насекомых, заселивших его пеструю вселенную, оказалась идеальным воплощением концепции гармоничного сосуществования самых разнообразных видов. И хотя энтомологию мы редко воспринимаем как нечто элегантное, работа режиссера и хореографа Деборы Колкер смогла придать миру жуков и пауков изящество, обаяние и шарм. Зрители проживут целый день в колонии летучих, крайне любопытных, опасных и прекрасных обитателей мира OVO, чтобы вместе насладиться восходом солнца, ощутить радость полета, испытать чувство ненужности, преодолеть свои страхи и, наконец, влюбиться.

Из ниоткуда в мире насекомых появляется загадочное яйцо. Обитателей мира OVO охватывает ужас, смешанный со жгучим любопытством: откуда здесь взялся этот символ круговорота жизни, и какую истину он таит? В этот бурлящий мир прибывает неуклюжее и странное насекомое и немедленно влюбляется в роскошную божью коровку… И его чувство не остается без ответа.

Тем самым OVO исследует не только тему природы, пластику насекомых и акробатику, но и идею принятия «инаковости», что так свойственно Cirque du Soleil, сотрудники которого представляют почти 50 стран и говорят на 25 языках.

Тим Беннетт, артистический директор шоу: «Шоу OVO придется по душе семейной аудитории. Его полюбят дети. Темы и смыслы шоу универсальны. Даже если вы уже не раз видели Cirque du Soleil, OVO познакомит вас с новыми гранями нашего творчества. Вы окунетесь в новую фантазию. Колония обаятельных насекомых OVO с нетерпением ждет встречи с российским зрителем, а наша команда — знакомства с Россией, ведь познание и сотрудничество объединяют нас».

«Впервые Cirque du Soleil привозит в Россию шоу, идеально подходящее для детей. Дети смогут получить удовольствие от игр персонажей, ярких красок, бразильской музыки и стремительной акробатики, а родители — в очередной раз насладиться величайшим уровнем мастерства, совершенством костюмов и живым музыкальным исполнением», — говорит Наталья Романова , генеральный директор Cirque du Soleil в России.

Гигантские элементы сценографии — девятиметровый цветок, яйцо длиной в 8,5 метра, стена, которая служит проекционным экраном, «залитым» макроизображением миниатюрного леса — сбивают перспективу, и зритель по-настоящему ощущает себя крошечным муравьем — частью микромира, малозаметного из-за своих миниатюрных размеров, но бесконечно интересного и занимательного.

В 2017 году официальным партнером Cirque du Soleil стал чешский автопроизводитель ŠKODA AUTO, ведущий свою богатую историю с 1895 года и на сегодняшний день присутствующий более чем на 100 мировых рынках.

«Мы, так же как и наш партнер Cirque du Soleil, хотим предложить потребителям посмотреть в сторону природы, — говорит Ян Прохазка , Руководитель ŠKODA AUTO Россия. — Обыкновенная автомобильная поездка семьей за город может принести массу новых впечатлений и позитивных эмоций каждому из участников. Порой самые простые вещи и явления способны стать очень важными и памятными, а время, проведенное в кругу семьи и вдали от суеты города, бесценно. Мы очень рады, что у нас и наших партнеров есть такие продукты как замечательное шоу OVO и великолепный внедорожник ŠKODA KODIAQ, способные дарить людям радость и отличное настроение».

Билеты на все выступления во всех городах можно купить на сайте www.cds.ru.

График гастролей: Санкт-Петербург, 28 апреля — 5 мая 2018 г. Ледовый дворец

Москва, 8 — 20 мая 2018 г., ДС «Лужники»

Казань, 23 — 27 мая 2018 г., Татнефть-Арена

Тольятти, 30 мая — 3 июня 2018 г., Лада Арена

Екатеринбург, 6 — 10 июня 2018 г., Павильон №1 «Екатеринбург-ЭКСПО»

Сочи, 10 — 29 июля 2018 г., ДС «Большой»

Партнеры шоу OVO в Тольятти:

Официальный автомобильный партнер: SKODA

Информационные партнеры: СКАТ, Европа Плюс, ВКонтакте

О компании Cirque du Soleil:

С момента своего основания в 1984 году Cirque du Soleil завоевал сердца более 180 миллионов зрителей в 400 с лишним городах в 60 странах на пяти континентах. По всему миру в 2018 году зрители смогут увидеть 20 шоу Cirque du Soleil. Cirque du Soleil Rus — совместное предприятие, созданное в 2008 году в партнерстве с Джорджем и Крейгом Кохонами, сегодня полностью принадлежит канадской компании и отвечает за развитие бизнеса Cirque du Soleil в России, на Украине, в Казахстане и Азербайджане. Более подробную информацию можно узнать на сайте www.cds.ru.