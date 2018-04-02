«Иконы должны просветлять». Художник — о церкви, искусстве и вере

В храме иконы «Всех скорбящих Радость» на Шпалерной улице есть икона новомученицы Екатерины Петроградской (Арской). От других ликов её отличает то, что вся наряжена в золотые украшения. В храме говорят, что колечки, цепочки, браслеты — благодарность тех, кому чудотворная икона помогла стать родителями. Оказалось, что многие из прихожан десятилетиями шли к этому. Автор иконы Виктор Бендеров рассказал, чем он отличается от обычного художника, и почему на ликах святых не должно быть отпечатка скорби.

В поисках себя

Иконописанием Виктор Бендеров занимается уже 20 лет. Сколько ликов вышло из-под его рук за эти годы, не помнит. Но признаётся, что и дня не проводит без этого занятия. «Каждую икону я пишу обязательно с молитвой. Иначе нельзя, — говорит он. — Лишь одну сделал без молитвы — ещё в армии. Но тот лик я создавал скорее из любви к изобразительному искусству, а не к Богу. Его я познал много позже».

Вырос Виктор в обычной семье петербуржских врачей. Его родители были людьми крещёными, но невоцерквлёнными. Тогда, как и сейчас, многие нередко крестились «для галочки», потому что так надо. А к Богу приходили гораздо позже.

Виктор не стал исключением. Говорит, что в конце 80-х он был «свободным мазилой»: рисовал то классически, то авангардно. Но был не доволен ни тем, ни другим. «И вот в 90-е мне на глаза попалась фраза Эдуарда Мане „Вы не будете художником, если не любите живопись больше всего, но если Вам нечего сказать — до свидания!“, — делится иконописец и вздыхает. — И я с досадой понял тогда, что сказать мне по-настоящему нечего, кроме обычных постсоветских банальностей. И работы я свои не любил тогда. Это воздвигало меня на активный поиск. А искал я прежде всего самого себя».

Тогда он начал рыться в библиотеках, активно занялся спортом. Купался в проруби, бегал зимой в одних спортивных трусах, подтягивался на турнике. И даже похудел на 30 килограммов. А ещё продолжал изучать живопись. Читал взахлёб, что было сил, но ясного понимания, что собственно, он хочет донести до зрителя, все-таки не было. «Активное чтение, занятия живописью до рези в глазах, спорт до пота градом приносили свои плоды, — отмечает он. — В поле зрения, кроме европейских и восточных философов, стала попадать и другого рода литература».

Однажды один из друзей Виктора, художник-авангардист, принёс ему за пазухой распечатанную самиздатовским способом книжку «Иконостас». «К тому времени я уже стал с изумлением открывать для себя, что православная церковь не совсем „заведение для невежественных старушек“, и не просто этнографический музей, коим я его считал раньше, — говорит Виктор. — На выставках я стал обнаруживать не просто пейзажи с храмами, а современную авангардную живопись, явно вдохновлённую христианскими мотивами».

В тот момент Бендеров понял, что вполсилы заниматься живописью нельзя. Нужно выкладываться. «Вдруг пришёл к выводу, что раньше я просто „шлёпал“ краской по бумаге, — вспоминает он. — А ведь надо работать не „для увеселения трудящихся всех стран“, а для тех, у кого горе и скорбь. А такие люди, как я понял, обычно идут не на выставку, а скорее в церковь. Таким образом, пришла мысль, что я должен стать иконописцем».

Духовный переворот

Приняв решение стать иконописцем, Бендеров узнал, что где-то в Духовной Академии существует иконописный класс. Там он нашёл молодого иеромонаха Александра Фёдорова и попросил зачислить его туда. Но тут выяснилось, что не каждый желающий может стать учеником этого класса. И дело здесь не в прописке, как это бывает в простых школах. Иеромонах предупредил, что прежде нужно начать жить церковной жизнью — приходить на беседы в воскресную школу (на катехизацию) и регулярно посещать храм.

Такие условия могли оттолкнуть каждого человека, но в Бендерове это только усилило желание заниматься иконописанием. Первым делом Виктор исповедовался и причастился. Вспоминает, как буквально запоем читал Симеона Нового Богослова и другую подобную православную литературу. «У меня произошёл мощный переворот внутри, — признаётся он. — Я резко „завинтил гайки“ и перестал „шлёпать“ свои картинки. И только через год меня приняли в иконописный класс».

Поступив, Виктор периодически ужасался от того, что всё валилось из рук. Он ведь считал, что и раньше умел писать картины, но только в академии, спустя три учебных года, научился проводить линию действительно ровно. И к концу обучения написал икону «Спас Нерукотворный».

Если внимательно посмотреть на иконы Виктора Бендерова, то можно заметить одну общую черту — на ликах святых нет характерного отпечатка скорби. Иконописец рассказывает, что сам он с трудом воспринимает лики с таким настроением. «Иконы должны радовать глаз, просветлять человека. Важно правильно передать эмоции во взгляде, едва заметной улыбке, — уверен он. — Поэтому я всегда делаю сильный акцент именно на выражении лица».