Особым людям постоянно нужны теплота, забота и участие окружающих

Городской семейный инклюзивный фестиваль «#Люди как люди» прошел 2 апреля в музее-заповеднике «Царицыно». Он был организован в рамках Всемирного дня распространения информации об аутизме.

Эта болезнь не изучена полностью до сих пор. Не ясны причины возникновения, не существует даже точного научного определения. Известно одно — люди, которых затронул этот недуг, нуждаются в опеке и заботе.

На фестивале «#Люди как люди» собрались общественные и государственные организации, которые оказывают помощь людям с аутизмом. Здесь открылась благотворительная выставка особых мастерских, родители вместе со своими чадами приняли участие в мастер-классах. Гости могли проконсультироваться со специалистами и сходить на концерт с участием профессиональных артистов и инклюзивных творческих объединений.

По словам генерального директора музея-заповедника «Царицыно» Елизаветы Фокиной, для них участие в фестивале стало важным шагом. Это место давно стало дружелюбной средой для людей, которые страдают аутизмом, и их родителей.

— Сам по себе ежегодный инклюзивный фестиваль — прекрасная идея, — отметила Екатерина Фокина. — Детям с аутизмом и их семьям необходим не разовый, а регулярный праздник, на который они могут прийти, зная, что их ждут. Нам важно, чтобы каждый человек, приходя в наш музей, чувствовал и знал, что ему всегда здесь рады.

На фестивале подвели итоги конкурса видеороликов «История особого успеха». Всего на конкурс было прислано свыше 50 заявок. Жюри выбрало пять победителей. Их наградили смартфонами.