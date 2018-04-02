Ещё
Пушков отреагировал на новую версию отравления Скрипалей
Далее:
Читайте также:
Ещё

Пушков отреагировал на новую версию отравления Скрипалей 

Газета.Ru 55 минут назад
Член Совета Федерации Алексей Пушков в твиттере прокомментировал появившиеся в британских СМИ сообщения о том, что экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия могли пострадать в результате отравления гречневой кашей.
"Боевое химическое ОВ — то в ресторане, то на дверях, то в чемодане, то в гречневой каше! Множатся бредовые версии. Все рассчитаны на идиотов", — написал Пушков.
Ранее сообщалось, что Сергей Скрипаль попросил свою дочь привезти из России гречку, специи и лавровые листья. Юлия об этом забыла и обратилась с этой просьбой к подруге, летевшей в Великобританию другим рейсом.
Газета.Ru: последние новости
"Той самой девочке в розовом" показали рекультивацию "Ядрово" РФС выразил соболезнования семьям погибших при пожаре в Кемерово Открыт первый в мире памятник Дэвиду Боуи
 Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: помните ли вы, что сказал Попандопуло24
Тест: угадайте фильм по одному предмету1
Тест: хорошо ли вы помните фильм «Гараж»
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»89
Тест: что вы помните о «Джентльменах удачи»?27
Видео
03:08
«Собибор» Хабенского выходит в прокат 3 мая
Кино
02:27
«Звездные войны 8»: самый прибыльный фильм-2017
Кино
01:26
Опубликован трейлер новой драмы «Наследники»
ТВ
03:12
David Guetta и Sia записали новый совместный трек
Концерты
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
03:00
«Тихоокеанский рубеж-2» стал лидером проката
Кино
02:19
«Черная пантера» бьет все рекорды
Кино
02:30
Назван лучший злодей киновселенной Marvel
ТВ
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение