Пушков отреагировал на новую версию отравления Скрипалей 

Член Совета Федерации Алексей Пушков в твиттере прокомментировал появившиеся в британских СМИ сообщения о том, что экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия могли пострадать в результате отравления гречневой кашей.
"Боевое химическое ОВ — то в ресторане, то на дверях, то в чемодане, то в гречневой каше! Множатся бредовые версии. Все рассчитаны на идиотов", — написал Пушков.
Ранее сообщалось, что Сергей Скрипаль попросил свою дочь привезти из России гречку, специи и лавровые листья. Юлия об этом забыла и обратилась с этой просьбой к подруге, летевшей в Великобританию другим рейсом.