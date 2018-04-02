Пушков отреагировал на новую версию отравления Скрипалей

"Боевое химическое ОВ — то в ресторане, то на дверях, то в чемодане, то в гречневой каше! Множатся бредовые версии. Все рассчитаны на идиотов", — написал Пушков.

Ранее сообщалось, что Сергей Скрипаль попросил свою дочь привезти из России гречку, специи и лавровые листья. Юлия об этом забыла и обратилась с этой просьбой к подруге, летевшей в Великобританию другим рейсом.