Всероссийский музыкальный конкурс начал отборочный тур

"Теперь можно объявить об открытии приема заявок со 2 апреля. Одно из нововведений — теперь заявку можно подать в электронном виде", — сказал Лебедев.

По его словам, в этом году было решено увеличить призовой фонд конкурса: лауреаты первых премий получат 340 тысяч рублей вместо 240, вторых премий — 250, а третьих — 150 тысяч рублей.

В свою очередь замминистра культуры Александр Журавский пояснил, что конкурс является в России отборочным этапом Международного музыкального конкурса имени Чайковского.

При этом музыкант Юрий Башмет подчеркнул, что с участниками, которые не проходят отборочные этапы, будут устроены мастер-классы, благодаря которым они могут повысить свой уровень и вернуться на конкурс в следующие годы.

"Мы должны думать о том, чтобы люди не бросали эту профессию в молодом возрасте", — добавил он.