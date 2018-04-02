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Всероссийский музыкальный конкурс начал отборочный тур
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Всероссийский музыкальный конкурс начал отборочный тур 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости, Тамара Ходова. Всероссийский музыкальный конкурс по специальностям «Фортепиано», «Скрипка», «Виолончель» и «Сольное пение» объявил о начале отборочного тура, сообщил журналистам в понедельник глава Росконцерта Алексей Лебедев.
"Теперь можно объявить об открытии приема заявок со 2 апреля. Одно из нововведений — теперь заявку можно подать в электронном виде", — сказал Лебедев.
По его словам, в этом году было решено увеличить призовой фонд конкурса: лауреаты первых премий получат 340 тысяч рублей вместо 240, вторых премий — 250, а третьих — 150 тысяч рублей.
В свою очередь замминистра культуры Александр Журавский пояснил, что конкурс является в России отборочным этапом Международного музыкального конкурса имени Чайковского.
При этом музыкант Юрий Башмет подчеркнул, что с участниками, которые не проходят отборочные этапы, будут устроены мастер-классы, благодаря которым они могут повысить свой уровень и вернуться на конкурс в следующие годы.
"Мы должны думать о том, чтобы люди не бросали эту профессию в молодом возрасте", — добавил он.
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