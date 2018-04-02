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В Черемушках побеседуют о детской интернет-зависимости
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В Черемушках побеседуют о детской интернет-зависимости 

Мои Черемушки 1 час назад
Фото: Мои Черемушки
Участники проекта «Родительский клуб» вместе с семейным психологом, тренером, монтессори-педагогом Татьяной Рослан постараются разобраться, как в современном мире оградиться от цифрового слабоумия и рабства интернета и соцсетей. Пройдет семинар сегодня в центре культуры и искусства «Меридиан».
Уже ни для кого не секрет, что интернет-зависимость совсем не так безобидна, как может показаться на первый взгляд. «По данным экспертов, если ребенок проводит за компьютерными играми более двух часов в день, то он уже в зоне риска. Если Вы заметили у ребенка особую страсть к телефону/планшету, то действовать надо незамедлительно! Приходите на практическую лекцию „Дети в интернете“ — вместе мы обсудим самые важные вопросы и постараемся совместно найти на них ответы», — передают организаторы.
Начало мероприятия назначено на 19:00. Для входа в конференц-зал, где и пройдет семинар, необходимо предъявить распечатанный бесплатный билет, который можно получить, зарегистрировавшись на сайте «Меридиана». С собой желательно иметь удобную одежду и обувь, а также ручку и блокнот.
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