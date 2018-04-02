Правительство НСО окажет финансовую помощь семье из Колывани, в которой погибли дети

В связи с трудной жизненной ситуацией, в которой находится семья, врио губернатора поручил региональному министерству труда и социального развития в кратчайшие сроки выделить средства из резервного фонда на досрочное погашение ипотечного кредита семьи.