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Правительство НСО окажет финансовую помощь семье из Колывани, в которой погибли дети
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Правительство НСО окажет финансовую помощь семье из Колывани, в которой погибли дети 

Все новости Новосибирской области 1 час назад
Фото: Все новости Новосибирской области
В связи с трудной жизненной ситуацией, в которой находится семья, врио губернатора поручил региональному министерству труда и социального развития в кратчайшие сроки выделить средства из резервного фонда на досрочное погашение ипотечного кредита семьи.
Напомним, что в начале февраля в Колывани произошло ЧП — двое детей погибли, упав в двухметровый котлован, заполненный водой. Врио губернатора незамедлительно распорядился дать профессиональную оценку трагедии и оказать всю необходимую помощь родственникам мальчиков. Причиной трагедии стали нерешенные коммунальные проблемы. После гибели детей ушли в отставку главы Колыванского района и поселка Колывань. 20 февраля Андрей Травников лично посетил Колывань, после чего там было введено «ручное управление».
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