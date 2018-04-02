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Узбекский байкер рассказал о том, как мотоклуб помогает детям
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Узбекский байкер рассказал о том, как мотоклуб помогает детям 

Sputnik Таджикистан 1 час назад
Фото: Sputnik Таджикистан
Президент ташкентского мотоклуба «Стальные скорпионы» Михаил Федорахин (Mr.Mishel) рассказал корреспонденту Sputnik Узбекистан, как изменить представление людей о байкерах.
Байкер Mishel\: благотворительность ломает стереотипы людей о нас  "Уже около десяти лет мы пытаемся как-то переломить негативное отношение и преодолеть стереотипы о байкерах в обществе. Во многом нам это удается, но менталитет пока что берет свое. Когда мы начали такие акции проводить, люди увидели, что мы не страшные бандиты, а такие же, как все, нам тоже не чуждо внимание и желание помочь. Естественно, отношение к нам меняется", — поделился байкер.
Он рассказал, что мотоклуб регулярно оказывает помощь детским домам, а также ветеранам и другим нуждающимся категориям граждан.
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