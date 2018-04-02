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Запах плесени, влажные детские вещи: в садике в микрорайоне Заречном с приходом весны протекла крыша
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Запах плесени, влажные детские вещи: в садике в микрорайоне Заречном с приходом весны протекла крыша 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Вода из-под потолка спускается вниз и подползает к детским шкафчикам, отделка стен вздулась — этот красноречивый снимок прислала читательница E1.RU из детского сада № 25 на Готвальда.
— В группе протекает крыша, стоит ужасный запах плесени, вещи в шкафчиках у детей влажные, — рассказала горожанка. — Руководство садика уже полгода обещает сделать ремонт, но так ничего и не происходит.
В городском департаменте образования E1.RU заверили, что прореха в крыше — вероятно, случай единичный. Кровлю здания полностью ремонтировали осенью 2017 года, частично ремонтировались ливнёвки.
— Эта течь, вероятно, недавно образовалась, несколько дней назад, — сказали в пресс-службе департамента. — Садик в идеальном состоянии. На текущий ремонт крыши будем изыскивать средства, чтобы сделать в этом сезоне, но такие работы проводятся летом.
Также в департаменте пояснили, что такие работы делаются не за счёт родителей, средства на текущие ремонты поступают из муниципального бюджета.
Пока подобных обращений в адрес мэрии из других муниципальных садиков не было. В каких детских садах в этом году запланировано проводить текущие и капитальные ремонты, читайте в нашем обзоре.
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