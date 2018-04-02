Ведущие благотворительные фонды объединили усилия для помощи детям с аутизмом

Один в поле не воин, а уж в нашем поле — помощи людям с особенностями ментального развития — тем более. Мы должны объединить свои усилия ради тех, для кого мы работаем. Мы должны внятно и консолидированное защищать их интересы. Только тогда государство сможет нас услышать и начнутся перемены,

сказала в своем выступлении Авдотья Смирнова, президент фонда «Выход».

Фото: Пресс-служба мероприятий

Весь апрель, помимо баннеров и городских форматов, будет проведена SMM-кампания. В социальные сети каждый день будут вывешивать важные факты, цитаты, цифры, термины и ссылки, которые так или иначе связаны с проблемой аутизма, и повышают уровень информированности о нем. 2 апреля семей в Большом зале Консерватории Disney организует киноконцерт для людей с аутизмом и их семей. Будут показаны фрагменты фрагменты фильмов «Холодное сердце», «Король Лев», «Русалочка», «Красавица и чудовище», «Мулан», «Аладдин», «Покахонтас». А знаменитые мелодии, созданные композиторами Хансом Циммером Аланом Менкеном и Джерри Голдсмитом, синхронно вживую исполнит большой симфонический оркестр «Русская Филармония». Мероприятие организовано с учетом сенсорных особенностей людей с аутизмом. Вечером 2 апреля, в честь Всемирного дня информирования об аутизме, здание Консерватории украсится синей подсветкой. Это необычное зрелище можно будет наблюдать до 23.00 по адресу: Московская городская консерватория им. Чайковского, ул. Большая Никитская, д. 13/6.

Фото: Пресс-служба мероприятий

Но «Подсвети синим» — это не только масштабная акция «сверху», но и флешмоб, в котором может участвовать каждый: надеть 2 апреля синюю одежду, подсветить синей лампой или гирляндой окна, выпустить синие шары, или просто рассказать об акции в социальных сетях с пометкой #подсветисиним и #2апреля. Более подробно об акциях и мероприятиях месяца Всемирного распространения информации об аутизме outfund.ru, nakedheart.org, autism.help Фото: пресс-служба мероприятия