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Организаторы EXPO-2015 раскрыли детали концепции «умного города»
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Организаторы EXPO-2015 раскрыли детали концепции «умного города» 

Российская Газета 3 часа назад
Фото: Российская Газета
Как рассказала в интервью агентству РИА Новости гендиректор заявочного комитета Светлана Сагайдак, город предполагается поделить на две условные части: EXPO-парк с павильонами стран-участниц и EXPO-деревню с жилым кварталом для 55 тысяч человек.
"После окончания выставки павильоны будут преобразованы в учебные и научно-исследовательские центры. Также появятся рекреационный и развлекательный кластеры", — пояснила Сагайдак.
Намерения у организаторов благие: сформировать своего рода новую модель жизни в городе — «зеленая» энергетика, экологически чистый транспорт, «умные» системы управления коммунальным хозяйством, интернет вещей и так далее. Каким именно будет в итоге «умный город» сейчас сказать никто не возьмется: технологии меняются слишком быстро. Поэтому на данном этапе smart city на базе Екатеринбурга одобрен как концепт — он будет модифицироваться со временем.
"Как сделать так, чтобы человек был счастлив, развивал свои лучшие качества, применял способности. Второй вопрос — какой должна быть инфраструктура «умного города»: ЖКХ, телекоммуникации, парковки, места отдыха, школы, детские сады и так далее", — перечисляет задачи гендиректор заявочного комитета.
Напомним, Екатеринбург выдвинут от России на проведение международной выставки. Конкуренцию уральского мегаполису составляют Баку и Осака. Окончательное решение будет принято в ноябре. И хотя организаторы признают, что соперники у российского города достойные да и международная ситуация может повлиять на решение судей, шансы на победу у Екатеринбурга все же велики. Его сильными сторонами считаются, например, местоположение на границы Европы и Азии, развитая промышленность, и, как следствие, интерес со стороны бизнес-сообщества, а также — опыт в проведении крупных выставок (Уральской биеннале и «Иннопрома»).
Кстати
В канун визита в Екатеринбург и Москву инспекционной комиссии Международного бюро выставок, который запланирован на 3-5 апреля, был проведен опрос свердловчан. Оказалось, что более 84 процентов горожан поддерживают идею проведения EXPO.
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