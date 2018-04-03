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На улице Свободы откроется площадка пасхального фестиваля
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На улице Свободы откроется площадка пасхального фестиваля 

Управа района Куркино 47 минут назад
Фото: Управа района Куркино
Одна из площадок фестиваля «Пасхальный дар», который стартует в Москве 7 апреля, станет парк «Северное Тушино». На улице Свободы будут действовать мастерские для детей.
Об этом сообщила специалист по связям с общественностью ГБУ «Московские сезоны» Светлана Павлянчина.
— Праздничная ярмарка будет украшена арт-объектами в виде пасхальных яиц и световыми инсталляциями, а по периметру установят торговые шале. В них будут продавать куличи, различные сувениры, мясо, рыбу и даже православную литературу, — пояснила Светлана Павлянчина.
В парке «Северное Тушино» площадки фестиваля будут работать с понедельника по четверг с 11.00 до 19.00, а в пятницу и по выходным на час дольше — до 20.00. Адрес: ул. Свободы, д. 56. (ск)
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