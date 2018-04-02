Литературный экскурс по страницам книжных изданий провели в Некрасовке

В рамках Недели детской книги в библиотеке № 117 района Некрасовка состоялся литературный и исторический экскурс по страницам книжных изданий.

С помощью слайдовой презентации ребята отправились в суровый 1943-й год, где ознакомились с книгой и ее историей. Также все желающие смогли поучаствовать в литературных викторинах, полистать книги на специально подготовленных выставках, и выбрать себе произведение по интересу.

Напомним, что библиотека № 117 имеет два отделения по адресам: ул. Рождественская, дом 12 и 2-я Вольская улица, дом 20. (вт)