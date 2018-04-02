«Нижегородский Диснейленд» до сих пор остаётся лишь задумкой

Большое Болдино знакомо каждому россиянину, а нижегородцу тем более. Почти каждый был или собирается побывать там, хотя расстояние от Нижнего Новгорода довольно приличное — почти 200 км. На автомобиле можно добраться за 3,5 часа, на автобусе же будет чуть дольше — 4 часа. Имеется несколько рейсов, средняя цена билета составляет приблизительно 450 рублей.

Парк развлечений «Город сказок А. С. Пушкина» задумывается поистине колоссальным. Он должен занять площадь более 50 га и будет включать в себя театр, несколько зон аттракционов, гостиницу, объекты общепита и др. Проект предусматривает даже строительство аквапарка.

— Можно сказать, что уже сегодня мы видим заинтересованность в осуществлении данного проекта со стороны ряда потенциальных инвесторов, — подчеркнул министр поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг Нижегородской области Василий Казаков . Однако эти заявления были сделаны ещё в далёком 2009 году, и на сегодняшний день дальше слов дело не пошло. По оценкам регионального министерства, строительство всего туркомплекса в Большеболдинском районе может занять около шести лет, а его стоимость составит 4,4 миллиарда рублей.

Презентация проекта состоялась 26 марта на заседании рабочей группы комитета по развитию предпринимательства, торговли и туризма законодательного собрания Нижегородской области.

Проектом предусмотрены 4 тематические возрастные зоны. Например, зона пушкинских сказок предназначается для детей от 3 до 12 лет. Эту территорию создатели видят городом с аттракционами и с применением самых новых технологий развлечения, живыми героями, театрами и спектаклями в режиме non-stop, железной дорогой по территории, парком с игровыми зонами и зонами отдыха.

Также планируется создать две возрастные зоны: зона пушкинских произведений «Страна путешествий» для подростков от 12 до 16 лет (по поэмам «Руслан и Людмила», «Бахчисарайский фонтан», «Полтава», «Кавказский пленник», и др.) и «Страна романтики» для молодых людей от 16 до 30 лет — здесь расположатся беседки и романтичные уголки с зонами отдыха, мини-кинотеатр, где идут спектакли и фильмы с историями о любви — «Дубровский», «Барышня-крестьянка» и т. п.

Для самой взрослой аудитории, которую позиционируют от 30 лет и старше, будет работать зона пушкинских произведений «Территория мистики» (по произведениям «Пиковая дама», «Моцарт и Сальери», «Метель» и пр.). Эта местность будет сделана для запросов взрослых: зона рекреации и отдыха, кафе, рестораны, пикниковые зоны и т. п.

Места должно хватить всем желающим. По плану проекта, кафе и рестораны смогут посещать до 3 тысяч человек в день. Можно будет остановиться с ночёвкой, чтобы не торопиться обратно в дорогу — новые гостиницы примут от 300 до 450 желающих. По подсчётам представителей Большого Болдино, аквапарк будет иметь пропускную способность до 1000 человек в день, а в целом парк развлечений сможет принимать до 1 миллиона посетителей ежегодно!

Глава местного самоуправления Большеболдинского муниципального района Владимир Кочетов поведал о успехах Большого Болдино и его значении для региона. Он сообщил, что видит знаменитое на всю Россию село перспективным местом.

— Это может быть площадка для национального и международного сотрудничества, где устраиваются масштабные мероприятия, — говорит Кочетов. Оказывается, что в прошлом году на празднике, посвящённом А. С. Пушкину, Большое Болдино приняло почти 900 участников с разных уголков планеты!

А вот заместитель председателя комитета по развитию предпринимательства, торговли и туризма Василий Суханов отреагировал иначе.

— Я не вижу возможности его функционирования, да и не нужен нам «Нижегородский Диснейленд», — сказал он. — Однако на семинаре, который пройдёт в октябре-ноябре с этими же участниками, возможно будет обсужден вариант изменения некоторых деталей, которые не дадут загнуться заявке.

Подобный проект был бы одним из масштабнейших во всей стране. Настоящая удача, если удастся увидеть хотя бы большую часть задуманного. Это вполне вероятно, если все детали доведут до ума и откажутся от действительно сложных и затратных задач.