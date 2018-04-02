Голосуй за наших: уфимка начала борьбу за звание «Мисс Россия»

18-летняя уроженка Кармаскалинского района Земфира Байдавлетова приехала в Москву, чтобы побороться за звание самой обаятельной и привлекательной в финале Всероссийского конкурса красоты «Мисс Россия — 2018». Сейчас девушка, представляющая Башкирию, вместе со своими конкурентками принимает участие в онлайн-голосовании на официальном сайте конкурса. По его итогам определится окончательный состав участниц.

В краткой информации о себе Земфира указала, что её любимые книги — «Война и мир» Льва Толстого и «Иргиз» Хадии Давлетшиной, а любимый фильм «Из Уфы с любовью». Студентка из Уфы в свободное от учёбы в БГПУ имени Акмуллы время занимается баскетболом.

— Интересный факт: я восьмой ребенок в семье, у меня есть шесть старших братьев и сестра, — рассказала девушка о себе.

Земфира, несмотря на юный возраст, уже имеет за спиной несколько успешных выступлений на конкурсах красоты. Так, в 2016 году она стала победительницей конкурсов «Башкирская красавица» и «Мисс Азия России», а в прошлом году завоевала корону «Мисс Азия».

Во время «Мисс Россия» девушкам предстоит череда фотосессий, а также отборочных этапов, в том числе, онлайн-голосование. Отдать свой голос за ту или иную красотку можно через одну из социальных сетей — «ВКонтакте» или Facebook.

Финал конкурса состоится 14 апреля в «Барвиха Luxury Village».