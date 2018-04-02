Пресс-конференция по проведению VII Международного дня джаза в России. Видеотрансляция 

В ТАСС проходит пресс-конференция в формате телемоста Москва — Санкт-Петербург, посвященная проведению VII Международного дня джаза в России.
О концепции мероприятия, его музыкальной программе и участниках, а также выборе места проведения рассказывают министр культуры РФ Владимир Мединский, ответственный секретарь Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Григорий Орджоникидзе и руководитель Московского джазового оркестра, член организационного комитета Международного дня джаза в России Игорь Бутман.
На связь из Санкт-Петербурга вышел художественный руководитель и основатель Филармонии джазовой музыки Давид Голощекин.
VII Международный день джаза пройдет 30 апреля в Санкт-Петербурге.