Первый реконструированный сельский ДК в новом формате открылся в Одинцовском районе

Здание сельского Дома культуры ввели в эксплуатацию в Одинцовском районе Подмосковья после реконструкции, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«Министерство строительного комплекса Московской области выдало разрешение на ввод реконструированного здания сельского дома культуры в селе Успенское Одинцовского муниципального района общей площадью до 4,5 тысяч квадратных метров», — сообщил заместитель председателя правительства Московской области — министр строительного комплекса региона Максим Фомин

В феврале 2016 года начались масштабные работы по реконструкции ДК. Реализация столь масштабного проекта стала возможна благодаря государственной областной программе Московской области «Культура Подмосковья». Проект здания был выполнен на высоком уровне с современным, инновационным подходом к организации культурно-досуговой и физкультурно-оздоровительной работе Дома культуры.

Существенную роль в необходимости данной реконструкции сыграла потребность в использовании новых средств по формированию культурного и здорового образа жизни. Примером этому служит спортивный зал. Площадь спортивного зала составляет более 500 квадратных метров.

«Зал оснащен оборудованием высокого качества с максимальной комфортностью. Здесь можно проводить занятия и соревнования различных видов спорта: такие, как футбол, баскетбол, волейбол, бадминтон, теннис. Здесь предусмотрены и трибуны со зрительскими местами, чтобы жители и гости могли наблюдать соревнования», — добавляется в сообщении.

Достоянием реконструкции является комфортабельный зрительный зал на 300 посадочных мест. Оснащению зала могут позавидовать многие концертные площадки. Лазерные установки, освещение, звуковое и музыкальное оборудование отвечает последним требованиям искусства. Учебные аудитории оборудованы согласно новым требованиям в получении качественных знаний и умений.

Дом народного творчества был основан в 1978 году. На момент основания площадь объекта составляла 1460 квадратных метров. В 2018 году учреждению культуры исполняется 40 лет.