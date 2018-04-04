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Первый реконструированный сельский ДК в новом формате открылся в Одинцовском районе
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Первый реконструированный сельский ДК в новом формате открылся в Одинцовском районе 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Здание сельского Дома культуры ввели в эксплуатацию в Одинцовском районе Подмосковья после реконструкции, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.
«Министерство строительного комплекса Московской области выдало разрешение на ввод реконструированного здания сельского дома культуры в селе Успенское Одинцовского муниципального района общей площадью до 4,5 тысяч квадратных метров», — сообщил заместитель председателя правительства Московской области — министр строительного комплекса региона Максим Фомин.
В феврале 2016 года начались масштабные работы по реконструкции ДК. Реализация столь масштабного проекта стала возможна благодаря государственной областной программе Московской области «Культура Подмосковья». Проект здания был выполнен на высоком уровне с современным, инновационным подходом к организации культурно-досуговой и физкультурно-оздоровительной работе Дома культуры.
Существенную роль в необходимости данной реконструкции сыграла потребность в использовании новых средств по формированию культурного и здорового образа жизни. Примером этому служит спортивный зал. Площадь спортивного зала составляет более 500 квадратных метров.
«Зал оснащен оборудованием высокого качества с максимальной комфортностью. Здесь можно проводить занятия и соревнования различных видов спорта: такие, как футбол, баскетбол, волейбол, бадминтон, теннис. Здесь предусмотрены и трибуны со зрительскими местами, чтобы жители и гости могли наблюдать соревнования», — добавляется в сообщении.
Достоянием реконструкции является комфортабельный зрительный зал на 300 посадочных мест. Оснащению зала могут позавидовать многие концертные площадки. Лазерные установки, освещение, звуковое и музыкальное оборудование отвечает последним требованиям искусства. Учебные аудитории оборудованы согласно новым требованиям в получении качественных знаний и умений.
Дом народного творчества был основан в 1978 году. На момент основания площадь объекта составляла 1460 квадратных метров. В 2018 году учреждению культуры исполняется 40 лет.
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