Реконструированный сельский дом культуры площадью 4,5 тыс. кв. м открылся в Одинцовском районе

Первый реконструированный сельский дом культуры открылся в Одинцовском районе, сообщили в пресс-службе министерства строительного комплекса Московской области.

«Министерство строительного комплекса Московской области выдало разрешение на ввод реконструированного здания сельского дома культуры в селе Успенское Одинцовского муниципального района общей площадью до 4,5 тыс. кв. м», — приводятся в сообщении слова заместителя председателя правительства Московской области — министра строительного комплекса Московской области Максима Фомина . Уточняется, что в феврале 2016 г. начались масштабные работы по реконструкции ДК в рамках государственной областной программы Московской области «Культура Подмосковья». В реконструированном ДК благоустроен спортивный зал площадью более 500 кв. м, который оснащен оборудованием высокого качества. Здесь можно проводить занятия и соревнования по футболу, баскетболу, волейболу, бадминтону, теннису. Также здесь предусмотрены и трибуны со зрительскими местами.

Также в ДК обустроены комфортабельный зрительный зал на 300 посадочных мест и учебные аудитории, оборудованные согласно новым требованиям.

Дом народного творчества был основан в 1978 г. На момент основания площадь объекта составляла 1 тыс. 460 кв. м. В 2018 г. учреждению культуры исполняется 40 лет.