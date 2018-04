Моральный кодекс: как движение против домогательств меняет Голливуд 

Люди теряют работу, с сотрудниками голливудских киностудий проводят разъяснительные беседы на тему сексуальных домогательств, а количество положений о профессиональной этике в контрактах лишь увеличивается. Увольнение кинопродюсера Харви Вайнштайна из-за обвинений в сексуальных домогательствах сильно отразилось на киноиндустрии и положило начало кардинальным изменениям в Голливуде. Теперь соглашения, в которых присутствуют длинные пункты о профессиональной этике, становятся нормой. Все, начиная с продюсеров и заканчивая актерами, подписывают контракты, в которых указано, что их могут уволить из-за обвинений в непристойном поведении.

В голливудских контрактах все чаще стали появляться положения о профессиональной этике, то есть пункты в договоре, по условиям которых сторона, подписавшая соглашение, должна поддерживать хорошую репутацию, поскольку в противном случае последует расторжение контракта. Киностудии и специалисты по заключению сделок стремятся защитить свои инвестиции от возможных угроз. По информации журнала The Hollywood Reporter, среди кинокомпаний, пытающихся ввести дополнительные положения о профессиональной этике, числится и киностудия Fox. Целый ряд мелких и крупных прокатчиков фильмов уже начал вносить в контракты дополнительные положения. Ожидается, что многие последуют их примеру.

Раньше некоторые считали, что сексуальные домогательства — это цена ведения бизнеса. Сейчас же они превратились в настоящую проблему, которая приносит киностудиям большие убытки. Компанию братьев Вайнштейн они, например, привели к банкротству. На прошлой неделе именитая продюсерская компания и прокатчик фильмов The Weinstein Company подала заявление о банкротстве в соответствии с одиннадцатой главой Кодекса о банкротстве США. После публикации расследования газеты The New York Times более 80 женщин обвинили одного из основателей компании Харви Вайнштайна в сексуальных домогательствах и насилии, прошло менее, чем полгода. Эти обвинения разрушили репутацию компании и обременили ее дорогостоящими судебными исками, которые в последствии и ускорили банкротство The Weinstein Company. Ранее Харви Вайнштайн опроверг все обвинения в сексе без обоюдного согласия.