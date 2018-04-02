Моральный кодекс: как движение против домогательств меняет Голливуд

Люди теряют работу, с сотрудниками голливудских киностудий проводят разъяснительные беседы на тему сексуальных домогательств, а количество положений о профессиональной этике в контрактах лишь увеличивается. Увольнение кинопродюсера Харви Вайнштайна из-за обвинений в сексуальных домогательствах сильно отразилось на киноиндустрии и положило начало кардинальным изменениям в Голливуде. Теперь соглашения, в которых присутствуют длинные пункты о профессиональной этике, становятся нормой. Все, начиная с продюсеров и заканчивая актерами, подписывают контракты, в которых указано, что их могут уволить из-за обвинений в непристойном поведении.

В голливудских контрактах все чаще стали появляться положения о профессиональной этике, то есть пункты в договоре, по условиям которых сторона, подписавшая соглашение, должна поддерживать хорошую репутацию, поскольку в противном случае последует расторжение контракта. Киностудии и специалисты по заключению сделок стремятся защитить свои инвестиции от возможных угроз. По информации журнала The Hollywood Reporter, среди кинокомпаний, пытающихся ввести дополнительные положения о профессиональной этике, числится и киностудия Fox. Целый ряд мелких и крупных прокатчиков фильмов уже начал вносить в контракты дополнительные положения. Ожидается, что многие последуют их примеру.

«Компании, начавшие проводить такую политику, потеряли деньги из-за скандалов вокруг обвинений в сексуальных домогательствах. В их число входят и кинодистрибьюторы, которые выпустили в прокат фильмы с участием актеров, замешанных в скандалах», — заявил Шуйлер Мур, внештатный автор Forbes и партнер лос-анджелесской юридической фирмы Greenberg Glusker, которая работает в индустрии развлечений. Три его клиента уже подписали соглашения о введении дополнительных положений о профессиональной этике. «Эти положения становятся серьезной проблемой», — добавил он.

Раньше некоторые считали, что сексуальные домогательства — это цена ведения бизнеса. Сейчас же они превратились в настоящую проблему, которая приносит киностудиям большие убытки. Компанию братьев Вайнштейн они, например, привели к банкротству. На прошлой неделе именитая продюсерская компания и прокатчик фильмов The Weinstein Company подала заявление о банкротстве в соответствии с одиннадцатой главой Кодекса о банкротстве США. После публикации расследования газеты The New York Times более 80 женщин обвинили одного из основателей компании Харви Вайнштайна в сексуальных домогательствах и насилии, прошло менее, чем полгода. Эти обвинения разрушили репутацию компании и обременили ее дорогостоящими судебными исками, которые в последствии и ускорили банкротство The Weinstein Company. Ранее Харви Вайнштайн опроверг все обвинения в сексе без обоюдного согласия.

Эти события вызвали волну протестов. Из-за них было отменено множество проектов с участием продюсеров и актеров, которым были предъявлены обвинения в сексуальных домогательствах. Компания Netflix приостановила производство сериала «Карточный домик» из-за исчерпывающих обвинений, выдвинутых против звезды сериала Кевина Спейси . Позже было принято решение о съемках заключительного шестого сезона сериала без участия актера.

В четвертом квартале прошлого года видеосервис Netflix потерял $39 млн из-за расторжения контракта с Кевином Спейси.

По сообщениям источников, часть этих убытков компания понесла из-за решения не выпускать уже снятые серии «Карточного домика». Другую же часть средств компания потеряла из-за находящегося на стадии постпроизводства биографического фильма об американском писателе Горе Видале , главную роль в котором сыграл Кевин Спейси. Актер извинился перед одной из жертв за свое поведение, но заявил, что не помнит их встречи. На другие же обвинения Кевин Спейси не ответил.

«Мы никогда не были замешаны в скандале такой величины, связанном с пересмотром отношения общества к социальным домогательствам», — заявил финансовый директор Netflix Дэвид Уэллс , когда говорил о падении цен на акции компании на ежеквартальном совещании.

Кроме того, видеосервис отменил второй большой сольный стендап-концерт Луи Си Кея после того, как в ноябре комик извинился за сексуальные домогательства. Netflix также уволил звезду комедийного сериала «Ранчо» Дэнни Мастерсона после того, как ему были предъявлены обвинения в сексуальном насилии. Дэнни Мастерсон опроверг обвинения.

Положения о профессиональной этике уже практически целый век присутствуют в голливудских контрактах. Считается, что первое такое положение в контракты внесла киностудия Universal Studios после того, как в 1921 году сотрудничающего с компанией Paramount Pictures актера немого кино Роско Арбакла осудили по обвинениям в изнасиловании и убийстве.

Но после запуска движения #MeToo агенты актеров пытаются изменить границы положений о профессиональной этике. Расширенное определение этого понятия вызывает проблемы у адвокатов актеров.

«Стало гораздо сложнее вести переговоры об этих положениях», — заявила Дженнифер Крафт, партнер юридической фирмы Dickinson Wright, которая регулярно занимается лицензионными соглашениями и рекламными контрактами. «Компании-заказчики стали уделять этому гораздо больше внимания», — добавила она.

В прошлом актеров могли уволить согласно некоторым положениям о профессиональной этике только в случае их признания судом виновными в совершении преступления или при предъявлении официального обвинения. Но сейчас адвокаты заявляют, что лишь негативной реакции общественности достаточно для расторжения контракта.

«Эти положения стали такими широкими и расплывчатыми», — пояснила Дженнифер Крафт. «Сейчас, если сторона, подписавшая контракт, пользуется дурной славой, не нужно даже совершать никакого преступления, если общественность негативно настроена по отношению к ней».

Туманные формулировки

Именно расплывчатые формулировки положений о профессиональной этике беспокоят агентов актеров. Решающим фактором является так называемая «нравственная распущенность», то есть поведение, которое сильно нарушает принятые в обществе стандарты. Для знаменитостей это значит, что с ними могут расторгнуть рекламный контракт, если в новостях всего лишь появится сообщение о каком-либо их проступке. При этом неважно, были ли предъявлены обвинения. Покуда считается, что актер совершил что-то, что подпадает под понятие «нравственной распущенности», даже если это произошло до начала действия контракта, он не может рекламировать продукты компании-заказчика.

Обычно введение положений о профессиональной этике позволяет киностудиям расторгнуть контракт без проведения дальнейших выплат актеру в случае, если он сделает что-то, что негативно скажется на репутации киностудии или снизит стоимость оказываемых ею услуг. Это контракт-страховка от возможных потерь, который сможет защитить киностудию или прокатчика от последствий непристойного поведения актеров, сотрудничающих с ними. Некоторые агенты звезд считают, что с введением дополнительных положений киностудии заходят слишком далеко.

«Они могут использоваться и в иных целях», — заявил Дэвид Финк , партнер юридической фирмы Kelley Drye and Warren, которая специализируется на судебных тяжбах в индустрии развлечений. Он сослался на дело «голливудской десятки» или же на «черный список» Голливуда 1947 года, когда кинематографистов, обвиненных в симпатии к Коммунистической партии США, посадили в тюрьму и включили в черный список киноиндустрии. Тогда киностудии прибегли к положениям о профессиональной этике, чтобы расторгнуть контракты с ними.

Интересно, что в контрактах членов Гильдии режиссеров США и Гильдии писателей США долгое время были запрещены такие положения. У актеров нет такой защиты, поскольку у Объединения Гильдии киноактеров США и Американской федерации артистов телевидения и радио нет таких оговорок.

«Нам также сообщают о широком распространении все более обременительных положений о профессиональной этике. Мы весьма обеспокоены этим», — заявил представитель Объединения Гильдии киноактеров США и Американской федерации артистов телевидения и радио. «У нас нет контрактных формулировок, которые бы напрямую запрещали эти положения, но мы тщательно изучим эту проблему, чтобы доказать, что Объединение делает все возможное, чтобы защитить своих членов».

Ну а пока, положения о профессиональной этике продолжат действовать. «Продюсерам придется привыкнуть к ним», — заявил Дэвид Финк.

Перевод Полины Шеноевой