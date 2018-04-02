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В Северном Бутове прошла встреча бывших узников концлагерей
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В Северном Бутове прошла встреча бывших узников концлагерей 

Вестник Бутова 2 часа назад
Фото: Вестник Бутова
Каждый год 11 апреля мир отмечает Международный день освобождения узников фашистских концентрационных лагерей. Само слово «концлагерь» стало синонимом непосильного труда, голода и крайнего истощения. Из 18 миллионов человек, прошедших через фашистские лагеря, более 11 миллионов были уничтожены.
Среди тех, кому посчастливилось уцелеть в лагерях, есть и нынешние жители района Северное Бутово. В наши дни в списках районного отделения Общества бывших несовершеннолетних узников фашизма значится 35 человек. Куратором района Северное Бутово является Алла Павлова.
Те члены районного отделения, кому позволяет здоровье, в канун дня освобождения узников собрались на улице Ратная в новом кафе «ДениМ», став его первыми гостями. На эту встречу пригласили и представителей районного общества инвалидов.
Участники встречи почтили минутой молчания память людей, замученных фашистами. В тот день на Ратной звучали проза военных лет и стихи, сложенные бывшими узниками фашизма — ведь даже ужасы лагерей не смогли убить в людях желание творить.
В наши дни некоторые страны стремятся забыть о преступлениях второй мировой (и о своей роли в них). Нам же забывать о них нельзя. Ведь если мы забудем о прошлом и о том, какой ценой далось нам настоящее, мы утратим будущее.
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