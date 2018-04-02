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Группа «Сурганова и оркестр»: краснодарская летопись
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Группа «Сурганова и оркестр»: краснодарская летопись 

Новая Кубань 2 часа назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 2 апр. — Новая Кубань. Светлана Сурганова — личность неординарная. Оценивать ее выступления по горячим следам весьма проблематично. Мыслительный процесс порой не успевает за интеллектуальными посылами экстравагантной певицы. Краснодарский концерт оказался именно таковым. Представление выглядело чем-то как что-то самобытное, а отнюдь не рядовой визит в столицу Кубани. Наверное, поэтому только через неделю после приезда «Оркестра» в наши края мы осмелились осветить это весьма незаурядное событие.
Когда приезд того или иного ансамбля сопровождается некой мифологемой, ожидать чего-то предсказуемого не стоит. Несмотря на то, что репертуар был выверен и обусловлен наличием минимальных границ, все же готовиться следовало к яркому изыску. Заголовок программы («К слову жизнь») говорил сам за себя. Желание Светланы поделиться с публикой частью собственной души окутывало зал туманами творческой свободы.
С первых же тактов (а стартовало шоу с тезки заглавия) посетители ДК ЖД ощутили наслаждение от безукоризненного звучания. Чарующий «саунд» (с примесью ироничной жеманности) максимально точно доносил до самых темных углов балкона все ноты, хранившиеся в сердце артистов из Северной Пальмиры.
Группа «Сурганова и оркестр», накапливая трагизм, нагнетая фальшивый сумрак, вдруг взрывалась мощью мелодий британских ритмов. Скажем, песня «Привыкай» роднилась с позитивными сочинениями «Maroon 5».
Радостные пьесы переплетались с фатальной гармонией (инструментальная композиция, оказавшиеся в трек-листе, передавала привет небезызвестным финским виолончелистам). Театрализованный драматизм открыто показывал печальные стороны бытия.
Однако как только уроженка Ленинграда переходила к диалогу со зрителями, становилось очевидно — меланхолия и рефлексия об ушедшем — не вполне настоящие. За актерскими ухищрениями не возможно скрыть подлинную благодарность. Пожалуй, на роль олицетворения вечера претендовала более светлая его часть. Повествование под названием «Хвала», летописью боли и поисков несла слушателя вдаль, вырывая страницы из книги разочарований.
Опусы с джазовым обаянием привносили запах иноземного комфорта. Почитатели таланта Светланы Яковлевны Сургановой, запоминая моменты краснодарских гастролей, смело восклицали: «К слову жизнь рифма не найдена. Она — одна такая».
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