В Самаре наградили лауреатов конкурса короткого рассказа «Сестра таланта»

Торжественная часть началась с выступления актера театра СамАрт Алексея Елхимова , прочитавшего монолог Сатина о человеке из пьесы Горького «На дне». Всем финалистам вручили дипломы, а также призы и памятные подарки от партнеров конкурса.

Лучшие произведения будут рекомендованы к публикации во всероссийском журнале «Русское эхо», в областном журнале «Молодежная волна» и других литературных изданиях. Итоговый сборник конкурса будет издан осенью 2018 года.

В церемонии награждения приняли участие ведущий консультант министерства культуры Самарской области Мария Пошехонова, обладатель литературной премии «Дебют» и автор книги «Безымянлаг» Андрей Олех, главный зоотехник Самарского зоопарка Александр Кузовенко, председатель совета «Школы методологии и игротехники» Олег Вейс, председатель Самарской областной организации молодых литераторов Денис Домарев, а также писатель-фантаст Ник Перумов

По традиции, организаторами литературного турнира выступили Центр поддержки и развития чтения СОУНБ и Самарская областная организация молодых литераторов при поддержке Самарской областной писательской организации.

В 2018 г. конкурс прошел уже в пятый раз. В этом году прием заявок открылся в январе и завершился 8 марта. За это время оргкомитет получил около 300 рассказов молодых авторов от семи до 25 лет из 24 муниципальных образований Самарской области, а также Екатеринбурга, Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Пыть-Яха (Ханты-Мансийский АО), Клина, Новосибирска, Твери, Ленинск-Кузнецкого, Оренбурга, Ярославля, Смоленска, Омска, Уфы, Иркутска, Дзержинска, Хабаровска, Бреста (Белоруссия), Донецка и Одессы (Украина), Павлодара (Казахстан) и даже Вены (Австрия).

На церемонии награждения объявили имена победителей в восьми категориях и номинациях. Первое место в категории «7-11 лет» стал Михаил Ефимов из Уфы. Диплом лауреата второй степени получила Варвара Ситник из Самары, а третье место занял Константин Медун из села Богатое Самарской области.

Диплом лауреата первой степени в возрастной категории «12-17 лет» в деревню Средняя Быковка Кошкинского района увезла Анастасия Никитина . Второе место в этой категории заняла Анастасия Коваленко из Сызрани, третье — Анастасия Хряпина из Самары.

Главный приз в возрастной категории «18-25 лет» остался в Самаре — лауреатом первой степени стала Ксения Сальникова. Новосибирец Артем Суханов увез с собой диплом второй степени, а третье место в этой категории досталось Виталию Толокову из Пыть-Ях Ханты-Мансийского автономного округа.

В номинации «Защитим природу вместе», учрежденной совместно с Самарским зоопарком победу одержали Виктория Ермолаева (Чапаевск), Снежана Морозова (пос. Глушицкий Большечерниговского района), Александр Назаров (с. Майское Пестравского района), Мария Теребинова (с. Нижняя Быковка Кошкинского района) и Алексей Турчин (с. Муханово Кинель-Черкасского района). В номинации «Обо всех о нас», учрежденной совместно с Школой методологии и игротехники, победили Полина Овсянникова (с. Богатое), Ольга Харунжина (с. Среднее Аверкино Похвистневского района) и Полина Дворянинова (Чапаевск).

Писатель Ник Перумов вручил дипломы победителям номинации «Тройка призеров Ника Перумова». Ими стали самарцы Валерия Бутенко , Виталия Слуцкая и Евгения Астахова, а также Диана Калегина из Тольятти.