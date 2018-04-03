В Пермском крае состоялось торжественное открытие межрегиональной профильной смены «На пути героя»

Сегодня в пос. Янычи Пермского района на базе детского оздоровительного лагеря «Комета» состоялось торжественное открытие межрегиональной профильной смены «На пути героя» для несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете территориальных органов внутренних дел Приволжского федерального округа. Участниками стали подростки, находящиеся в конфликте с законом, окружением и собой, из Пермского края, Удмуртии, Мордовии, Ульяновской, Кировской и Пензенской областей.

Организаторами программы являются Главное управление МВД России по Пермскому краю и Пермская региональная общественная организация «ПравДА вместе» при поддержке Министерства образования и науки Пермского края, КДНиЗП Пермского края, Уполномоченного по правам человека в Пермском крае, Администрации губернатора за счет средств гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Каждая профильная смена уникальна и удивительна по-своему. На этот раз каждая команда — это экипаж, который путешествует сквозь пространство и время в поисках утраченного.

Организаторы пожелали подросткам, чтобы эта смена стала для них незабываемой, яркой и удивительной, а привнесла в жизнь новые открытия, достижения и победы.

Напомним, смена будет проходить до 9 апреля. Концептуальной линией программы станет ценность времени, осознания своих поступков в прошлом, настоящем и будущем. Профильная смена будет наполнена множеством мероприятий и мастер-классов с полным погружением в реабилитационную среду.