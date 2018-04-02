5 рэперов, которые уже не бро, и какой попсой их можно заменить

Элджей [SLIDER_1]

В своих треках он называет фанатов «биомусором», шлет на 3 буквы журналистов и говорит, что рядом с ним модели, актрисы и лимитированные кроссовки. Что ж, вызов принят. Заливаем горе розовым вином, делаем вид, что у нас все найс и меняем в плейлисте треки Алексея (настоящее имя Элджея. — Прим. ред.) на песни …

Альтернатива: … Филиппа Киркорова . К своим поклонникам Король эстрады относится с уважением, после истории с «розовой кофточкой» понял, что с журналистами шутки плохи и теперь с улыбкой отвечает даже на самые занудные вопросы, а лимитированных кроссовок у него столько, сколько Элджею не снилось даже в самых luxury-снах. В общем, Филипп — наш новый бро, а новый цвет настроения, разумеется, — синий!

Jah Khalib [SLIDER_2]

«Я просто хочу, чтобы меня кто-то любил точно так же, как Jah Khalib любит какую-то телку в своих песнях», — шутят в Сети одинокие девушки. Нам кажется, что рэпер настолько закопался в своих любовных переживаниях, что уже начинает повторяться. И пока в Сети критикуют его новый альбом, который, почему-то подозрительно похож на предыдущий, предлагаем обратиться к классике любовного жанра.

Альтернатива: Валерий Меладзе ! Вы слышали, как пронзительно и эмоционально Валерий рассказывает о любви и расставании в своих песнях? «Но, играя, разбила мне душу, а ведь это — совсем не игрушка, это — сердце мое». И что, что песни не новые, Меладзе умудряется исполнять свои «нетленки» так, что мурашки скачут по телу каждый раз, как в первый раз. Это мы и называем профессионализмом.

FACE [SLIDER_3]

К Фейсу претензий целая масса. Начиная с того, что приличных слов в его треках даже меньше чем здравого смысла, заканчивая тем, что, судя по текстам, у него явное расстройство сексуального поведения (эщкере, Харви Вайнштейн и Леонид Слуцкий). И пока вы пытаетесь вспомнить все то, что лучше забыть, предлагаем вам крутую альтернативу.

Альтернатива: Полагаем, заменить Фейса на нашей эстраде под силу только Григорию Лепсу . Посудите сами: об изменах он рассуждает куда более спокойно и без лишних оскорблений («а ведь она не твоя, хоть с тобой она иногда и бывает»), Западу угрожает только тем, что уедет жить в Лондон, да и вредные бургеры не пропагандирует, вместо них — своя, привычная рюмка водки. Наш человек!

Гнойный [SLIDER_4]

Многие до сих пор не могут простить Гнойному победу над Оксимироном на «Версусе». Мы об этом уже подзабыли, но все равно есть кое-что, чем Слава КПСС (он же Гнойный) нас огорчает: его озлобленность на этот мир, способная испортить настроение и вогнать в депрессию даже тех, кто штампует в инстик посты о мотивации, саморазвитии и личной эффективности. Слава, не надо так!

Альтернатива: Если хочется танцев, но не таких грустных, как у Гнойного, и песен куда более жизнеутверждающих, обратите внимание на Стаса Костюшкина . Он хоть и поет «женщина, я не танцую», но танцует все же куда лучше Славы Гнойного, да и вообще мужчина куда более обаятельный. И куда более подкачанный, что тоже немаловажно.

Скриптонит

Собственно, этого материала бы не случилось, если бы на просторах интернета мы не нашли вот такую занимательную и местами уморительную табличку. Комментировать не будем, смотрите сами.