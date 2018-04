Маколей Калкин: человек, который видел все 

«В детстве у меня не было шанса побыть ребенком. Я отправился на пенсию в 14 лет».

«Люди все еще узнают меня на улицах. Первое, что я обычно слышу: «Где ты был все эти годы?». Как правило, сразу за этим они говорят: «Э, да ты подрос!»

«Для жизни бывшей звезды моя жизнь должна быть куда более просранной, чем есть на самом деле. Когда меня арестовали за марихуану, я даже обрадовался. Как хорошо, — думаю, — люди сейчас узнают обо мне именно то, чего так ждали и хотели».

Почитая заветы Ельцина и Буковски, он стал исправно следовать пути синюшного рыцаря, выпивать океаны алкоголя, закусывая их отборным дурманом волшебных трав из эльфийских лесов, на тот момент запрещенных к хранению в штате Калифорния. Естественно, в таком ритме жизни он все меньше и меньше походил на розовощекого красавца. Лицо его окрысилось, кожа плотно прилипла к костям, и сам он все больше походил на мистера Дудца. Правда диета под названием «Я сейчас сдохну, но вы не удивляйтесь» вместе с 60 сигаретами в день не помешали ему озвучить серию «Робоцыпа» и сняться в короткометражке «Orange». Доход это приносило небольшой, и Калкин решительно настроился на карьеру музыканта. Но из Саши Грей вышел лучший диджей, чем из него. Тогда он вспомнил про рок. Не зря же он выкручивал звук на максимум в клипе «Yellow, black and white» и позволил Sonic Youth снять себя в клипе на песню «Sunday». https://youtu.be/2CXD8PK6Djc Группа The Pizza Underground должна была пародировать The Velvet Undeground. Но ребята ошиблись с объектом троллинга: это все равно, что пародировать группу «Ежемесячные», причуды Сальвадора Дали и Стравинского одновременно — просто так это не делается, учитывая любовь публики к группе, в которой помогал Энди Уорхол . Попробуй наехать на Шевчука — сразу изобьют. Поэтому на концерте в Ноттингеме их забросали бутылками. Народ не оценил слишком толстый, но все равно изящный стеб над группой, в которой пел Лу Рид . Но больше их смутил неповторимый, глубокий козлетон Маколея, который и спровоцировал немедленное появление объедков на сцене. Все относились к группе легкомысленно и с большой долей шутки, но Маколей — больше других. Это не убавило энтузиазма группы, и они продолжили издеваться над публикой, пока им самим это не наскучило. Понимая, что удивить музыкой не получилось и все приходили посмотреть на мумифицированного Кевина Маккалистера, группа решила распасться. Смотри, какую гениальную команду потеряла музыка! https://youtu.be/kmgq81Ww7K4