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Усадьбу «Кривякино» передали в собственность Воскресенского района
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Усадьбу «Кривякино» передали в собственность Воскресенского района 

РИАМО 23 минуты назад
Фото: РИАМО
Объект культурного наследия федерального значения, усадьбу «Кривякино», передали в собственность Воскресенского района Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.
В 2003 году министерство имущественных отношений РФ передало усадьбу «Кривякино» в оперативное управление ФГБУ культуры «Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры» (АУИПИК). С 2007 года там началась реставрация, которая затронула, к сожалению, только внешний облик зданий, а парк остался без присмотра организации.
«В соответствии с распоряжениями территориального управления Росимущества в Московской области от марта 2018 года объекты культурного наследия «Усадьбы Кривякино, XVIII-XIX веков» переданы из федеральной собственности в собственность Воскресенского муниципального района», — сказал министр имущественных отношений Московской области Андрей Аверкиев.
Минмособлимущество также сформировало и поставило на кадастровый учет земельный участок под усадьбой площадью 13 гектаров, который также будет оформлен в муниципальную собственность после регистрации права Воскресенского района на объекты усадебного комплекса.
Как напоминается в материале, в усадьбе вырос известный русский писатель Иван Лажечников, а портреты последних хозяек усадьбы рисовал знаменитый художник Валентин Серов. В конце 1760-х годов первый владелец земель — генерал-майор Замятин — построил здесь деревянное имение. Кирпичный дворец в стиле барокко с элементами классицизма заменил деревянный дом уже после смерти Замятина в 1772 году, когда его наследники наняли архитектора для строительства каменного здания.
В 1797 году Кривякино выкупил князь Борис Черкасский, а через несколько лет хозяин дворца опять поменялся — его приобрел Николай Беклемишев, а уже после него в усадьбе поселился коломенский купец Иван Ильич Лажечников, отец знаменитого русского писателя Ивана Ивановича Лажечникова.
В советское время имение облюбовал для себя комсомольский штаб, после в нем удачно разместилось общежитие рабочих Воскресенского химкомбината, а после войны в Кривякино оборудовали детский сад, который со временем преобразовали в детский санаторий «Ласточка». В 1974 года усадьба получила статус памятника культуры государственного значения.
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