Ещё
В усадьбе Лажечникова восстановят парк
Далее:
Читайте также:
Ещё

В усадьбе Лажечникова восстановят парк 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
В скором времени большие позитивные изменения ожидают парковую территорию и каскадные пруды в подмосковной усадьбе «Кривякино», где вырос известный писатель Иван Лажечников. Как сообщает РИА «Новости», территорию благоустроят к лету 2019 года.
"В этом году начнутся работы по реставрации парка, будут восстановлены каскады прудов, исторический грот, появятся беседки, лодочная станция, восстановят исторические аллеи", — говорят в Главархитектуре Московской области.
Все благоустроительные работы планируется завершить к лету 2019 года.
Необходимо напомнить, что усадьба «Кривякино» относится к XVIII веку «Кривякино» и является памятником федерального значения.
Именно здесь, как уже было сказано выше, провел детство и юность писатель Иван Лажечников — автор «Ледяного дома» и «Басурмана».
Вести.Ru: последние новости
Нужна помощь: Карину Коновалову спасет дорогое лекарство В Индии ищут обезьяну, похитившую младенца В новых сериях "Простоквашино" Кот Матроскин говорит голосом сына Олега Табакова
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: помните ли вы телешоу нулевых?1
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»89
Тест: помните ли вы, что сказал Попандопуло37
Где дешево отдохнуть на майские праздники2
Тест: что вы помните о «Джентльменах удачи»?30
Видео
03:50
МакSим показала отношения с бывшим мужем
Концерты
02:37
Козловский: из актеров в тренеры
Кино
05:31
Эминем стал серийным убийцей в новом клипе
Концерты
02:23
Вышел первый трейлер фильма «Мир будущего»
Кино
02:46
Вышла первая серия нового «Простоквашино»
ТВ
01:20
Вышел финальный трейлер фильма «Гоголь. Вий»
Кино
03:40
«СерьГа» сняли клип про метро
Концерты
03:08
«Собибор» Хабенского выходит в прокат 3 мая
Кино
03:10
Как сейчас выглядит Мальвина из советской сказки
Кино
02:27
«Звездные войны 8»: самый прибыльный фильм-2017
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение