В усадьбе Лажечникова восстановят парк

В скором времени большие позитивные изменения ожидают парковую территорию и каскадные пруды в подмосковной усадьбе «Кривякино», где вырос известный писатель Иван Лажечников . Как сообщает РИА «Новости», территорию благоустроят к лету 2019 года.

"В этом году начнутся работы по реставрации парка, будут восстановлены каскады прудов, исторический грот, появятся беседки, лодочная станция, восстановят исторические аллеи", — говорят в Главархитектуре Московской области.

Все благоустроительные работы планируется завершить к лету 2019 года.

Необходимо напомнить, что усадьба «Кривякино» относится к XVIII веку «Кривякино» и является памятником федерального значения.

Именно здесь, как уже было сказано выше, провел детство и юность писатель Иван Лажечников — автор «Ледяного дома» и «Басурмана».