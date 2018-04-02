«Чины и музы»

Все выдающиеся литераторы XVIII века служили, причём на весьма солидных должностях. Г. Р. Державин в разные годы был сенатором, правителем Тамбовского и Олонецкого наместничеств, кабинет-секретарём Екатерины II и даже министром юстиции. Министерский портфель поэта — один из самых драгоценных раритетов выставки. Гаврила Романович был убеждён, что государственный человек «должен любовью к Отечеству жить, вливать ее в своих подчинённых и быть примером в ней всему государству». П. Ф. Соколов по оригиналу А. Ф. Лагрене. Портрет Д. В. Веневитинова. 1827. Бумага, акварель, лак. Фото: Государственный музей А. С. Пушкина.

Д. И. Фонвизин служил в Коллегии иностранных дел, и немало преуспел на этом поприще, а его литературная деятельность под конец жизни вызывала неудовольствие императрицы. По легенде, незадолго до смерти разбитый параличом писатель, проезжая под окнами университета крикнул: «Вот до чего доводит литература! Никогда не становитесь литераторами!» Неизвестный художник. Портрет А. С. Пушкина с камергерским ключом. 1830-е. Бумага, акварель, тушь, кисть. Фото: Государственный музей А. С. Пушкина.

Ещё во времена Пушкина не служить было немыслимо, только к середине XIX столетия у литераторов появилась возможность выбирать — служить или заниматься исключительно творчеством. Именно благодаря Александру Сергеевичу возник стереотип — служить художнику негоже. Выпускник Царскосельского лицея — учебного заведения, как раз и созданного с целью подготовки образованных, квалифицированных государственных служащих — категорически не желал связывать себя службой, хотя она никогда не была обременительной, чтобы представлять серьёзную угрозу для творчества.

На выставке представлена едва ли не самая яркая страница в «служебной» биографии поэта — одесская ссылка. Генерал-губернатор Новороссийского края князь М. С. Воронцов, под началом которого находился Пушкин, был государственником и таковыми хотел видеть своих подчинённых. Сам поэт подтверждал это: «Он видел во мне коллежского секретаря, а я, признаюсь, думаю о себе что-то другое…» Потомок дворянского рода с шестисотлетней историей считал для себя унизительным находиться в подчинении у человека, чьи предки получили дворянство всего два века назад не по праву рождения, а за верную службу царю и отечеству. Э. России. Портрет графа В. А. Соллогуба. 1840-е. Бумага, акварель. Фото: Государственный музей А. С. Пушкина

— Один из ближайших друзей поэта князь П. А. Вяземский, — продолжает тему директор Музея истории русской литературы Дмитрий Бак , — отдав в молодости дань вольнице романтического бунта, остепенившись, подвизался по линии министерства финансов , в середине 1840-х годов занимая должность начальника департамента внешней торговли. На выставке представлен диплом о присвоении Петру Андреевичу чин а тайного советника, подписанный императором Александром II, в котором есть такие строки: «И Мы надеемся, что он в сем, ему от Нас всемилостивейшее пожалованном чине, прилежно поступать будет, как то верному подданному надлежит».

Успешно совмещал службу и творчество М. И. Салтыков-Щедрин: начавшись с должности секретаря в канцелярии военного министра, карьера привела его в вице-губернаторские кресла сначала в Рязани, затем в Твери. Уничтожающая сатира, которую он обрушивал на своих «коллег» чиновников, была закономерным следствием его собственного отношения к своим обязанностям «Я службу свою считаю далеко не бесполезною в той сфере, в которой я действую, хотя уже по одному тому, что я служу честно». Клятвенное обещание А. С. Грибоедова. Июнь 1817 года. Подпись А. С. Грибоедова. Бумага, типографская печать, чернила. Фото: Архив внешней политики Российской Империи МИД России

На дипломатическом поприще подвизался не только автор бессмертного «Горя от ума», но и Батюшков, Веневитинов. Правда, не у всех карьера складывалась так стремительно, как у Грибоедова. Соллогуб сетовал, что не преуспел потому, что чиновники не принимали его всерьёз из-за литературных опытов, а литераторы видели в нём чиновника.

Герой войны 1812 года Денис Давыдов находился в аналогичной ситуации — для военных он был поэтом, для поэтов военным, но такая ситуация его, дослужившегося до звания генерал-лейтенанта, ничуть не печалила. До генерала мог, вероятно, дослужиться и автор «Войны и мира».

— После севастопольской кампании, — рассказывает директор государственного музея Л. Н. Толстого Сергей Архангелов, — Льву Николаевичу предложили стать военным консультантом при нашей миссии в Китае. Работа за границей, хорошее жалование, но он отказался. Через много лет в своём дневнике писатель открыл причину такого странного вроде бы поступка: ему было предложено выполнять, как он выразился «двойную работу», но законы внутренней нравственности не позволили ему стать тайным агентом. Е. Мейер по оригиналу Ф. Крюгера 1840-х. Портрет В. А. Жуковского. Середина XIX века. Литография. Фото: Государственный музей А. С. Пушкина.

Среди литераторов-преподавателей первое место, безусловно, принадлежит В. А. Жуковскому. Он обучал русскому языку великую княгиню Александру Фёдоровну, супругу будущего императора Николая I, и был наставником наследника престола — Александра Николаевича. Из Гоголя преподавателя не вышло, зато литературное наследие получилось весьма внушительным. А вот П. П. Ершов сделал блестящую карьеру, возглавив дирекцию училищ Тобольской губернии, но остался автором одного-единственного «Конька-Горбунка».

В одной из витрин стоит скромный пузырек из-под лекарств и рядом — ярлычок-сигнатура с составом какого-то снадобья. Как уцелели эти хрупкие предметы, которых касалась рука Чехова — понять невозможно. Антон Павлович к своей врачебной деятельности относился очень серьезно и был, как говорят, очень знающим специалистом и не оставил частной практики даже тогда, когда всерьёз занялся литературой.

Путешествуя по залам этой выставки, на многое, что прежде казалось простым и понятным, начинаешь смотреть иначе. Жизнь писателей, которыми зачитываешься с детства, получает как бы дополнительный объём, когда понимаешь, что кроме творчества, в их жизни было и еще что-то важное и нужное. Взаимосвязь чинов и муз не так проста, как нам это порой представляется.