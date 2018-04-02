«Голос улиц». Кто из ростовчан хочет выиграть три миллиона на шоу Басты

Масштабный рэп-баттл

В понедельник, 2 апреля, на телеканале «Пятница!» стартует самый масштабный рэп-баттл России «Голос улиц».

Проходит конкурс в Москве. Лучшие хип-хоп и рэп-исполнители страны сразятся здесь за право сотрудничать с одним из самых влиятельных музыкальных лейблов «Газгольдера» (Gazgolder).

В числе организаторов, кроме Басты, основатель лиги Versus Battle Ресторатор (Александр Тимарцев) и телеканал «Пятница!». Баста и Ресторатор будут постоянными членами жюри.

Главный приз — контракт с «Газгольдером» и три миллиона рублей.

«Это не шоу талантов. Это борьба честных текстов», — отмечают организаторы проекта, которые из 60 тысяч претендентов отобрали 30 лучших хип-хоп и рэп-исполнителей России.

Участники музыкального конкурса будут соревноваться в прямом эфире на глазах у всей страны.

Болеем за Ploty!

В числе претендентов на победу оказался 22-летний рэпер Ploty из Ростова-на-Дону.

Ему удалось попасть на шоу, где он сможет доказать родителям свою состоятельность как музыканта.

«Когда я жил с родителями, им не очень нравилось, чем я занимаюсь. Папа всегда к моей музыке относился со смехом и всю жизнь хотел, чтобы я занимался бизнесом. Он всегда мне говорил, что музыкой не заработаешь», — поделился Ploty.

Окажется ли наш земляк в полуфинале, станет ясно уже сегодня, 2 апреля, в 21:00. Первый выпуск шоу #ГолосУлиц стартует на телеканале «Пятница!».

В справедливой музыкальной борьбе Баста и Ресторатор выберут настоящий «голос улиц» и назовут имя того, чья победа будет непростой, но безусловной.

И чайная, и промоутер

Коротко об организаторе и инвесторе проекта. «Газгольдер» основан ещё в 2005 году. Василий Вакуленко (Баста) стал совладельцем «Gazgolder» в 2007-ом. Именно благодаря проектам музыканта Басты (Ноггано, N1NT3ND0) этот лейбл получил широкую известность.

Позже резидентами творческого объединения стали музыканты Гуф , АК-47, Смоки Мо и Триагрутрика.

Это творческое объединение, продюсерский центр, на базе которого производится музыкальная и видео продукция.

Сегодня «Газгольдер» — один из лидеров отечественного шоу-бизнеса.