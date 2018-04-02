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Реставрация Брестской крепости стала совместным проектом Союзного государства
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Реставрация Брестской крепости стала совместным проектом Союзного государства 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Видимые результаты реставрации совместного проекта Союзного государства — непокоренной Цитадели, которая 22 июня 1941 года приняла на себя одной из первых кинжальный удар немецкой армады, можно будет оценить уже в текущем году. Об этом сообщил заместитель министра культуры Беларуси Александр Яцко на пресс-конференции, приуроченной ко Дню единения народов Беларуси и России, передает БЕЛТА.
Для тех, кто ценит исторические параллели, будет уместно сказать, что именно здесь, на месте непокоренных фортов и батарей, ровно тысячу лет назад надбужскими славянами и было основано поселение Берестье, о котором наши предки сочли необходимым упомянуть в «Повести временных лет».
Напомнив, что проект стартовал в этом году, заместитель министра отметил, что «будут проведены существенные работы по воссозданию и реставрации ряда зданий и сооружений Брестской крепости, а также музеефикация одного из них». А всего проектом «Капитальный ремонт, реставрация и музеефикация сооружений Брестской крепости в МК „Брестская крепость-герой“ предусмотрена до 2020 года реализация 16 мероприятий с общим объемом союзного финансирования в размере 319 млн 215 тыс. российских рублей.
Остановившись на основных этапах реконструкции, Яцко пояснил, что предусматриваются „ремонтные и реставрационные работы на объектах крепости, консервация руин и обеспечение безопасного доступа в цитадель (Центральный остров)“. Кроме того, предполагается создание трех самостоятельных музейных объектов: экспозиции в полубашне юго-восточной казармы, которая будет посвящена истории Брестской крепости, а также Восточном и Пятом фортах. Средства будут выделены, по словам представителя министерства, и на завершение ремонта и консервацию руин казармы 333-го стрелкового полка, капитальный ремонт моста через реку Мухавец в районе Музея обороны.
Говоря о сотрудничестве в области культуры между Беларусью и Россией, Александр Яцко дал высокую оценку масштабам и наполнению совместных проектов мастеров искусств Союзного государства. Успешными, по его словам, стали международный фестиваль искусств „Славянский базар в Витебске“, гастроли Молодежного белорусско-российского симфонического оркестра, мастер-классы для учащихся художественных учреждений России и Беларуси „Союзное государство — молодым талантам XXI века“.
Заместитель министра отдельно остановился и на предстоящем в 2021 году юбилее Федора Достоевского. Он рассказал, что буквально на днях в Ивановском районе Брестской области уже состоялось обсуждение плана реставрационных работ усадебного дома рода Достоевских. Были выработаны необходимые рекомендации, которые и лягут в основу реализации этой программы.
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