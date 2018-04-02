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Подаренный Натальей Водяновой тренажер изуродовал лицо ребенку в центре Волгограда
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Подаренный Натальей Водяновой тренажер изуродовал лицо ребенку в центре Волгограда 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
Многочисленные швы пришлось наложить пятилетнему мальчику, получившему сильный удар в голову разобранным тренажером на инклюзивной площадке Натальи Водяновой в горсаду Волгограда.
— Мы гуляли напротив взрослой спортивной площадки. Мой ребенок проходил мимо «степпера», из которого почему-то торчала железная балка, — рассказала V1.ru мама пострадавшего мальчика Ольга Юф. — В тот момент ее раскручивал стоящий рядом мальчик. Когда мой сын подбежал к нему, то конструкция развернулась и сильно ударила его по лицу.
В ближайшем травмпункте ребенку обработали рану и наложили швы на подбородок. Теперь пятилетний ребенок вместе с мамой будет каждый день ходить к хирургу.
— Я сразу же начала искать, куда можно обратиться и сообщить, что эта конструкция опасна для жизни. Но не нашла ни одного контакта. В администрации Центрального района, к слову, вообще не берут трубку, сколько я туда не звонила, — говорит Ольга Юф.
По словам дректор Комсомольского сада Алексея Куликова, все спортивные тренажеры в инклюзивном парке, подаренном Натальей Водяновой, разобраны из-за ремонта.
— Компания «Ксил» по гарантии ремонтирует все оборудование. Тренажеры находятся в разобранном состоянии и не предназначены для использования, — сообщил V1.ru Алексей Куликов. — Не понимаю, как это могло произойти и как там кто-то смог покалечиться. На территории Комсомольского сада ведется видеонаблюдение, а рядом со спортивными и детскими площадками в специальных «домиках» сидят специально обученные люди. В ближайшее время на все разобранные тренажеры мы повесим специальные таблички, означающие, что они не работают и могут быть опасны для жизни.
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