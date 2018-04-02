В клубе «Московские окрестности» провели лекцию-квест о роде Челищевых 

Познавательное мероприятие провели для участников краеведеческого клуба «Московские окрестности» в минувшую субботу, 31 марта.
Руководитель районного краеведческого клуба Татьяна Моргунова провела для получателей социальных услуг района квест-лекцию о древнем роде Челищевых и о его знаменитых представителях.
— Татьяна Викторовна рассказала об очень знаменитом роде Челищевых, среди которых были дворяне, дипломаты, архитекторы, художники, генералы и врачи. Особое внимание на встрече мы уделили фигуре Владимира Александровича Челищева (Линденберга), ставшего знаменитым немецким психиатром и писателем, — отметила заведующая отделением дневного пребывания Оксана Смолина. — Владимир Линденберг прожил интересную жизнь: после эмиграции в Германию вместе с отчимом, он отучился на медицинском факультете Боннского университета. А после войны стал писателем, книги которого издавались широким тиражом.
Фото предоставила Оксана Смолина.