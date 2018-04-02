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Встречу с православным психологом провели в храме на Большой Академической
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Встречу с православным психологом провели в храме на Большой Академической 

Управа района Коптево города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Коптево города Москвы
В храме святого великомученика Георгия Победоносца в Коптеве 1 апреля состоялась встреча с православным психологом. О мероприятии под названием «Золотой ключик к сердцу ребенка» рассказал один из организаторов.
— Беседу провела преподаватель Свято-Тихоновского гуманитарного университета Марина Жиронкина. Участники узнали, как установить контакт с ребенком, справиться с негативными чувствами, — поделился представитель церкви.
Напомним храм святого великомученика Георгия Победоносца находится по адресу: улица Большая Академическая, дом 33. (ео)
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