Встречу с православным психологом провели в храме на Большой Академической

В храме святого великомученика Георгия Победоносца в Коптеве 1 апреля состоялась встреча с православным психологом. О мероприятии под названием «Золотой ключик к сердцу ребенка» рассказал один из организаторов.

— Беседу провела преподаватель Свято-Тихоновского гуманитарного университета Марина Жиронкина. Участники узнали, как установить контакт с ребенком, справиться с негативными чувствами, — поделился представитель церкви.

Напомним храм святого великомученика Георгия Победоносца находится по адресу: улица Большая Академическая, дом 33. (ео)