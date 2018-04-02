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Кино о космосе обсудят в библиотеке имени Жуковского
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Кино о космосе обсудят в библиотеке имени Жуковского 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 1 час назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
В библиотеке №18 имени Василия Жуковского 16 апреля состоится встреча с критиком, журналистом и ведущим Антоном Долиным. Участники обсудят кино о космосе.
Антон Долин расскажет гостям о космооперах, которые вскоре выйдут на экраны, и порассуждает вместе с участниками об известных лентах в этом жанре. Мероприятие приурочено ко Дню космонавтики.
— Мы давно хотели устроить встречу с Антоном Долиным, потому что многие его знают и любят. Сейчас на мероприятие зарегистрировалось уже более 40 человек, — уточнила заведующая библиотекой Елена Моторыгина.
Она добавила, что все желающие смогут поговорить с критиком по поводу современной киноиндустрии и задать ему вопросы.
Встреча начнется в 19:00 по адресу: Лялин переулок, дом 24-26, строение 2. Вход свободный, по предварительной регистрации на сайте библиотеки.
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