Кино о космосе обсудят в библиотеке имени Жуковского

В библиотеке №18 имени Василия Жуковского 16 апреля состоится встреча с критиком, журналистом и ведущим Антоном Долиным . Участники обсудят кино о космосе.

Антон Долин расскажет гостям о космооперах, которые вскоре выйдут на экраны, и порассуждает вместе с участниками об известных лентах в этом жанре. Мероприятие приурочено ко Дню космонавтики.

— Мы давно хотели устроить встречу с Антоном Долиным, потому что многие его знают и любят. Сейчас на мероприятие зарегистрировалось уже более 40 человек, — уточнила заведующая библиотекой Елена Моторыгина.

Она добавила, что все желающие смогут поговорить с критиком по поводу современной киноиндустрии и задать ему вопросы.

Встреча начнется в 19:00 по адресу: Лялин переулок, дом 24-26, строение 2. Вход свободный, по предварительной регистрации на сайте библиотеки.