День здоровья проведут в Краснопахорском

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Международный день здоровья проведут 7 апреля в Доме культуры «Юбилейный» в поселении Краснопахорское. Об этом сообщила художественный руководитель учреждения Виктория Викулина.

— Мы впервые проводим мероприятие такого формата. Нас посетит профессиональный фитнес-инструктор, который организует часовую круговую тренировку. Участники сделают несколько циклов упражнений. Для детей будут организованы эстафеты, — рассказала Виктория Викулина.

Кроме того, в рамках мероприятия состоится занятие Клуба здоровья для пожилых людей. Оно пройдет в формате спортивной тренировки по финской ходьбе.