Ещё
День здоровья проведут в Краснопахорском
Далее:
Читайте также:
Ещё

День здоровья проведут в Краснопахорском 

Префектура ТиНАО города Москвы 59 минут назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: архив
Международный день здоровья проведут 7 апреля в Доме культуры «Юбилейный» в поселении Краснопахорское. Об этом сообщила художественный руководитель учреждения Виктория Викулина.
— Мы впервые проводим мероприятие такого формата. Нас посетит профессиональный фитнес-инструктор, который организует часовую круговую тренировку. Участники сделают несколько циклов упражнений. Для детей будут организованы эстафеты, — рассказала Виктория Викулина.
Кроме того, в рамках мероприятия состоится занятие Клуба здоровья для пожилых людей. Оно пройдет в формате спортивной тренировки по финской ходьбе.
Префектура ТиНАО города Москвы: последние новости
Презентация книги состоялась в Доме-музее Бориса Пастернака Новый детский сад открылся в Щербинке Джазовый оркестр из Троицка выступит в Германии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: помните ли вы, что сказал Попандопуло26
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»89
Тест: хорошо ли вы помните фильм «Гараж»
Тест: угадайте фильм по одному предмету1
Тест: кто озвучивал советские мультфильмы?
Видео
03:08
«Собибор» Хабенского выходит в прокат 3 мая
Кино
02:27
«Звездные войны 8»: самый прибыльный фильм-2017
Кино
01:26
Опубликован трейлер новой драмы «Наследники»
ТВ
03:12
David Guetta и Sia записали новый совместный трек
Концерты
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
03:00
«Тихоокеанский рубеж-2» стал лидером проката
Кино
02:19
«Черная пантера» бьет все рекорды
Кино
02:30
Назван лучший злодей киновселенной Marvel
ТВ
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение