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Юбилейные концерты и тотальный диктант пройдут в центре «Северное Чертаново» в апреле
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Юбилейные концерты и тотальный диктант пройдут в центре «Северное Чертаново» в апреле 

Управа района Чертаново Северное города Москвы 51 минуту назад
Фото: На Варшавке. Чертаново Северное
На сайте учреждения появилось расписание мероприятий на апрель.
«Прожектор» — под таким девизом пройдет апрель в чертановском МКЦ.
— Такой девиз был выбран, потому что этот месяц у нас посвящен эстрадному творчеству. Будем освещать танцы и пение. И апрель у нас будет очень активным: ожидается много танцевальных концертов! — поделилась с редактором газеты «На Варшавке. Чертаново Северное» PR-менеджер учреждения Юлия Филиппова.
Свой юбилей в этом месяце празднуют хореографические ансамбли «Калакар» и «Хабиби». Коллектив индийского танца отметит 30-летие, а ансамбль «Хабиби» — 15-летие. Концерты ко Дню победы, отчетные мероприятия и выступление французского хора «Cantus Felix» также ждут местных жителей.
Свою работу продолжат проекты «Школа вожатых», «Москва в деталях» и «Твои истории путешествий». Центр досуга и спорта «Энергия.RU» проведет в МКЦ «Северное Чертаново» фестиваль патриотической песни, который состоится в этом году уже в 12-й раз.
Кроме того, настоящий брейкинг баттл развернется в центре в конце месяца. В нем примут участие дети от 6 лет. А 14 апреля жители района смогут попробовать свои силы в «Тотальном диктанте».
Фото: Московский Культурный центр «Северное Чертаново»
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