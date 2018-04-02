Песни под гитару прозвучат в центре соцобслуживания Бутырского района

Концерт лирических песен под гитару состоится в помещении центра соцобслуживания Бутырского района. Всех желающих ждут во вторник, 3 апреля. Об этом сообщила культурный организатор филиала «Бутырский» ТЦСО «Алексеевский» Маргарита Лебедева.

— Перед гостями выступит творческий дуэт «Серенада». Артисты исполнят всеми любимые композиции различных лет, — пояснила Лебедева.

Начало мероприятия в 13.30. Напомним, филиал «Бутырский» ТЦСО «Алексеевский» находится по адресу: Огородный проезд, 21. Вход свободный. (то)