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Песни под гитару прозвучат в центре соцобслуживания Бутырского района
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Песни под гитару прозвучат в центре соцобслуживания Бутырского района 

Управа Бутырского района города Москвы 51 минуту назад
Фото: Управа Бутырского района города Москвы
Концерт лирических песен под гитару состоится в помещении центра соцобслуживания Бутырского района. Всех желающих ждут во вторник, 3 апреля. Об этом сообщила культурный организатор филиала «Бутырский» ТЦСО «Алексеевский» Маргарита Лебедева.
— Перед гостями выступит творческий дуэт «Серенада». Артисты исполнят всеми любимые композиции различных лет, — пояснила Лебедева.
Начало мероприятия в 13.30. Напомним, филиал «Бутырский» ТЦСО «Алексеевский» находится по адресу: Огородный проезд, 21. Вход свободный. (то)
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