Жительница Воронежа пожаловалась на опасное расположение тира у детской карусели в ТРЦ

Женщина опасается, что пули рикошетят и могут травмировать детей. Жительница Воронежа Елена Гуляева пожаловалась на опасное расположение тира у детской карусели в ТРЦ «Арена». По словам женщины, пули рикошетят и угрожают нанести детям травмы. Призыв к руководству торгового комплекса обратить внимание на проблему и принять меры — появился на страницы горожанки в Facebook. Как рассказывает Елена, на эту проблему она обратила внимание, потому на себе испытала риск такого расположения развлекательных зон. — Катаем ребёнка на карусели на третьем этаже этого ТЦ, внезапно по лицу что-то мельком сильно задело. Почти рядом с глазом. Как будто камень на большой скорости. Огляделась по сторонам — маленькая пуля из тира, который как раз напротив карусели. То есть пуля, отрикошетив из тира, вылетела прямо в направлении детской карусели и, в худшем случае, могла попасть в глаз ребёнку, — поделилась горожанка.

Женщина обратилась в тир, но там только сказали, что пули безопасны, отметили, что по горожанке не видно, что она пострадала, и напоследок формально принесли извинения. — Почему вы не закрываете двери? — Мы не можем этого сделать. Вам что, нанесён какой-то урон? — Да, мне было достаточно больно, если бы вы попали в глаз ребёнку на карусели, был бы урон. — Я по Вам ничего не вижу. Мы приносим Вам свои извинения, — такой диалог состоялся у горожанки с сотрудницей тира.

Немного позже в обсуждении данной темы отозвались и представители ТРЦ «Арена». Они принесли извинения и пообещали обязательно решить проблему, но это может занять несколько недель. — Мы приняли меры, чтобы предотвратить подобные инциденты. И уже завтра будем тестировать решение в помещении тира. Владелец аттракциона также озабочен происшедшим. Несмотря на то, что пули действительно являются игрушечными и у арендатора имеется сертификат безопасности, и такой случай зафиксирован впервые за время работы тира, это ни в коей мере не снижает уровень нашей совместной ответственности (и арендатора, и администрации ТРК). Что касается расположения арендаторов, этот момент мы также будем прорабатывать, но это потребует некоторого времени (в пределах одного-двух месяцев), — говорится в сообщении. Фото с места событий: Елена Гуляева