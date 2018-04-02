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Очередная встреча «Дамского клуба» прошла в Южнопортовом
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Очередная встреча «Дамского клуба» прошла в Южнопортовом 

Управа Южнопортового района 36 минут назад
Фото: Управа Южнопортового района
В центре социальной помощи семье и детям «Истоки», который расположен во 2-м Южнопортовом проезде, 31 марта прошла очередная встреча группы «Дамский клуб». На этот раз участницы поговорили о том, как расслышать «голос» своего сердца. Об этом рассказала специалист по связям с общественностью центра Наталья Келиматова.
— Темой нашей встречи была «музыка» собственного сердца. Каждый наш день полон забот и хлопот, нам нужно столько всего успеть! Особенно, если дома «семеро по лавкам». И так бывает, что за чередой проблем, крутясь как белки в колесе, мы не находим времени для того, чтобы услышать, чего нам самим-то хочется, к чему Душа тянется, что подсказывает сердце, — сообщила Келиматова.
Напомним, центр социальной помощи семье и детям «Истоки» находится по адресу: 2-й Южнопортовый проезд, дом 19, корпус 1. (вт)
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