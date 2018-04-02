О битве на Чудском озере расскажут гостям библиотеки на Новопесчаной

— В день победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище) хочется обратиться к дням воинской славы России, — пояснил представитель учреждения культуры. — Попытаться воссоздать события тех далеких дней поможет наш гость. Андреев — исследователь истории нашей страны, автор многочисленных книг на эту тему. Его лекции вызывают неизменный интерес.

Адрес библиотеки №24: ул. Новопесчаная, д.23/7. Начало в 14.00. (ео)