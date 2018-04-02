Региональный центр финансовой грамотности подвел итоги работы за 2017 год

Представители Регионального центра финансовой грамотности Волгоградской области (РЦФГ) подвели итоги своей работы за минувший год и рассказали корреспонденту «АиФ-Волгоград» о том, какие мероприятия им удалось провести и чему они смогли научить волгоградцев.

Оригинальные мероприятия — наш конек

В этом году специалисты РЦФГ провели множество интерактивных мероприятий для волгоградцев, нестандартно подойдя к делу. Так, вместо скучных лекций — семейный фестиваль по финансовой грамотности, викторины в торговом центре, увлекательные игры для школьников из летних оздоровительных лагерей, экскурсии в банки и многое другое.

«Занятия для детей в лагерях проводятся для того, чтобы, вернувшись с каникул в школу, они поняли, что финансовая грамотность — интересно и жизненно важно, — отмечает консультант по образовательным мероприятиям Программ по повышению финансовой грамотности в Волгоградской области Ольга Андреева . — В пришкольных и оздоровительных лагерях на природе в комфортной обстановке мы рассказываем детям младшего школьного возраста об истории денежных средств, в формате игры придумываем и рисуем варианты банкнот и монет. В процессе игры мы показываем, как работает магазин или банк, какие финансовые операции совершаются в них. Также показываем мультфильмы на тему финансовой грамотности — «Уроки тетушки совы», а теперь еще и популярные «Смешарики». С детьми постарше обсуждаем онлайн-покупки — как их безопасно совершать и не стать жертвой мошенников. Потом создаем свои макеты интернет-магазинов и играем. Кроме того, организуем для детей экскурсии в «Сбербанк» Банк России . Там они от настоящих банкиров узнают, как работают подобные учреждения, получают подарки».

Еще одним форматом работы с населением для специалистов регионального центра стали викторины «Дружи с финансами!» в ТРЦ «Европа сити молл». В них в июле и августе 2017 года приняло участие 115 человек. В торговом центре один аниматор играл с детьми, а тьютор РЦФГ общался с родителями, рассказывал им о факультативах в школах на тему финансовой грамотности и о полезности таких занятий.

Кроме того, в июне 2017 года специалисты РЦФГ провели первый «Семейный фестиваль финансовой грамотности». «Детей 6-10 лет мы пригласили принять участие в игре „Полезные финансы“ от банка „Хоум Кредит“ . Одной из задач игры было составление своего первого финансового плана. Для ребят 11-16 лет провели лекцию и профориентационную игру. Взрослых пригласили на семинар о бережном ведении семейного бюджета и финансовом воспитании в семье. Завершили фестиваль тренингом по постановке финансовых целей, в процессе которого предлагали создать плакат и визуализировать свои мечты, а также понять, могут ли они с финансовой точки зрения позволить себе их исполнение. Для многих родителей было открытием, что у детей есть тоже свои финансовые планы и их надо согласовывать на семейном совете», — отмечает Ольга Андреева. Добавим, что скоро в Волгограде пройдет еще один подобный фестиваль с новыми интересными формами игр для детей.

Работа в вузах, клубах пожилых и не только

Как видим, разнообразие увлекательных форматов позволяет найти подход к любому волгоградцу вне зависимости от его возраста и интересов. Так, на базе Регионального центра финансовой грамотности в 2017 году профессиональные консультанты-методисты провели личные консультации по финансовой тематике для 423 человек.

Кроме того, за минувший год тьюторы Центра успели организовать ряд лекций и семинаров в некоммерческих и образовательных организациях, центрах социальной защиты и психологической помощи населению, клубах пожилых людей по самым различным темам — «Личное финансовое здоровье», «Финансовая безопасность», «Инвестирование» и другим.

Тьюторы РЦФГ помогали проводить для волгоградских школьников финансовые соревнования, олимпиады и конкурсы, в том числе регионального уровня. Специалисты также оказали содействие Комитету образования и науки Волгоградской области в распространении плакатов по финансовой грамотности, подготовленных компанией VISA , их передали в общей сложности в 700 учебных заведений региона.

Есть чем поделиться с коллегами

Не забыли специалисты и поделиться своим богатым опытом с коллегами. В рамках международных и межрегиональных совещаний и конференций прошел обмен опытом в сфере финансовой грамотности со специалистами из Минска, Калининграда, Ростова-на-Дону, Казани, Москвы, Сочи. Кроме того, тьюторы Регионального центра финансовой грамотности консультировали представителей республик Татарстан и Марий-Эл, Кировской, Ульяновской, Саратовской, Кемеровской областей, передавали опыт новым регионам, которые постепенно присоединяются к реализации Программ повышения финансовой грамотности населения.

В 2018 году также запланировано множество мероприятий для детей и взрослых. Совсем скоро волгоградцы смогут принять участие в Неделе финансовой грамотности для детей и молодежи, которая пройдет в регионе с 9 по 15 апреля.

Остались вопросы? На них ответят журналисты «АиФ»-НП» и эксперты проекта «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации».

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