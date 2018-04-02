Песни Леонида Утесова прозвучат на улице Врубеля 

Литературно-музыкальный художественный салон «Вспоминая великих эстрадных певцов» состоится на улице Врубеля, в библиотеке №25. Гостей ждут 11 апреля.
— Вечер проведёт замечательный исполнитель, поэт, профессиональный музыкант Григорий Эпштейн, — сообщил сотрудник библиотеки. — Мы вспомним Клавдию Шульженко, Леонида Утесова и других. Прозвучат любимые песни: «Давай закурим», «Лунная рапсодия», «У Чёрного моря», «Друзья однополчане», «Московские окна» и другие.
Библиотека №25 расположена по адресу ул. Врубеля, д.13. Начало в 18.30. (ео)