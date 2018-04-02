Самые интересные комиксы апреля 2018 года

Главные комикс-новинки апреля.

В нынешнем месяце на прилавках магазинов комиксов ожидается немало примечательных новинок. Конечно, не обойдется без супергероики, но и ценителям фантастики и фэнтези будет, что почитать. Мы отобрали для вас самые громкие и интригующие релизы месяца.

Скотт Снайдер (Бэтмен, «Американский вампир») и Джефф Лемир («Чёрный молот», «Новый Хоукай», «Зелёная стрела») — авторы, едва ли нуждающиеся в представлении ценителям комиксов. В тандеме они создали захватывающую историю о мире, в котором смерть окончательно побеждена и люди могут жить вечно. Но главный герой начинает сомневаться в своих воспоминаниях. И отправляется в путешествие, чтобы разобраться в своем прошлом. В «П. С. : После смерти» традиционные комиксовые главы сочетаются с эпизодами, в которых читателей ждет иллюстрированная проза.

Мир «Светлячка» Джосса Уидона продолжает жить на страницах комиксов. На этот раз капитану Рейнольдсу и его космическими авантюристам выпадает по-настоящему большой куш, и они решают завершить свои долгие скитания. Увы, когда один из членов команды пропадает, героям приходится отправиться в новое путешествие, рискуя всеми деньгами и собственными жизнями. Помимо «Лучших времен» издание порадует поклонников сериала сюжетом о похождениях Уоша до того, как тот попал на корабль «Серенити».

Стива Дитко. Комикс, открывающий новый серию, призванную познакомить российских читателей с классическими сюжетами Marvel. В первом томе мы увидим самое первое появление Человека-Паука и его первые приключения от Стэна Ли

Первый комикс о Капитане Марвел, который выходит на русском языке. Сценарист Келли Сью ДеКонник превратила Кэрол Дэнверс, она же Капитан Марвел, в одного из самых важных персонажей вселенной Marvel. В первом томе Кэрол отправляется в космос, чтобы выяснить, что за спасательная капсула упала на Землю и что в ней делает инопланетная девочка. Галактический Альянс и повстанцы намерены остановить Капитана Марвел, но ей на помощь придут как новые друзья, так и Стражи Галактики.

«The Sandman» Нила Геймана — неординарный фэнтезийный эпос, рассказывающий о персонификации Сна и его непростых взаимоотношениях со смертными и родственниками вроде Смерти, Страсти или Страдания. В восьмой том вошли выпуски с несколькими самостоятельными историями, напрямую не связанными с магистральным сюжетом серии.

Продолжается выпуск комиксов по новому канону «Звездных войн». Повстанцы пытаются доставить в тюрьму ценного пленника, но задача оказывается куда сложнее, чем кажется на первый взгляд. Кроме того, в третьем томе нам расскажут о жизни Оби-Вана Кеноби на Татуине. Оуэн Ларс согласился взять на воспитание Люка, но упорно не хотел подпускать к мальчику старого джадая, и мы узнаем в чем причина такой неприязни к Бену.

Бладшот — идеальный солдат, убийца псиотов, живое оружие, созданное организацией «Возрождение Души». В его тело загрузили миллиард наноботов. Его память безжалостно стерли и заменили фальшивкой. И когда Бладшот узнал, что воспоминания в его голове созданы лишь для того, чтобы он подчинялся приказам, боец решает узнать правду о своем прошлом и отомстить тем, кто прочистил ему мозги.

#комиксы