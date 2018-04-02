Интервью лучшего сомелье страны

Интервью лучшего сомелье страныРоман Сосновский: «Варюсь в вине»В Москве прошел финал XVIII Российского конкурса сомелье. В нем участвовали более сотни профессионалов, но лучшим стал один. It’s My Wine поговорил с победителем конкурса Романом Сосновским. — Расскажите читателям о себе. — Сосновский Роман, в мире вина состою уже лет десять. В разных конкурсах участвую с 2012 года. Работал мерчендайзером, и в офисе работал, и сомелье в разных ресторанах. Сейчас являюсь бренд-амбассадором и вице-президентом Московской ассоциации сомелье. Так что из мира вина никуда не выхожу, что называется, варюсь в нем, и конкурс — одно из обязательных мероприятий. — Как готовились к конкурсу?— У меня сейчас идет подготовка к, наверное, главному конкурсу моей жизни — это Чемпионат Азии, который будет в октябре. Я прошел отборочный этап и поеду туда как представитель России. Это планомерная подготовка — все свободное время трачу на чтение, дегустации, на заучивание чего-нибудь. Урывками, к сожалению, но по-другому не получается. — Какие самые интересные и сложные задания были сегодня?— Честно говоря, сложно было все. Отборочный этап до полуфинала был очень простой и, соответственно, если много простых вопросов, то цена ошибки возрастает в два раза. Чисто математически: если все на все ответят правильно, то решающим может стать один вопрос. Так сегодня и получилось: как говорило жюри, 35 человек, все шли очень плотно друг к другу, могло произойти что угодно, и полуфинал получился немного неожиданным. Самым сложным было в полуфинал, потому что большая конкуренция. Там была и подача вина, и сервировка, и слепая дегустация. Но финал — это уже другая история. Ты выходишь и показываешь все, что знаешь. Там уже все решают очки, баллы, возможно, ошибки соперников. Конкурсы легкими не бывают, тем более такие, где участвуют сто и больше человек. Соперники были более, чем достойны, это профессионалы, которые долгое время участвуют в конкурсах. Для меня очень приятно, что мы встретились в финале, и победа над такими соперниками стоит очень дорого. — В финале вашей конкуренткой была Надежда Косенко. Расскажите про женщин-сомелье. Их становится больше в индустрии?— Да, вот, например, лучшим сомелье Москвы стала Ольга Лищук. В полуфинале было четыре девушки — такого не было уже очень давно. У девушек есть своя специфика в работе сомелье. Кто-то говорит, что девочкам работать легче, кто-то говорит, что наоборот. У нас очень много девочек занимается в тренировочном лагере. Это группа, которая создана на базе Московской ассоциации сомелье и в которой готовят ребят к конкурсам. — Что можете сказать о своих соперниках?— Я даже не могу назвать их соперниками, потому что мы очень давно и хорошо общаемся, видимся постоянно на конкурсах. Это замечательные ребята. Руслан Деветьяров — очень большой профессионал, человек с огромным опытом практической работы в ресторанах. Все, что касается сервиса, у него безупречно. Надя, которая тоже работает в ресторане и большая умница, тоже много знает и вбирает в себя много информации о вине. Это победа стала для меня неожиданной, но я уверен, что ребята в будущем станут чемпионами. — И последний вопрос: назовите три бутылки, которые вы можете порекомендовать нашим читателям прямо сейчас. — Я ангажированное лицо, поскольку являюсь бренд-амбассадором бренда, поэтому не буду называть конкретные марки, а назову те категории, которые нравятся лично мне и на которые я делаю упор. Первая прозвучит необычно, но я очень рекомендую попробовать и изучить вина Швейцарии, и лучше это сделать на месте, так как за рубежом это сделать практически невозможно. Я очень рекомендую обращать внимание на новые регионы: для меня в прошлом году стал открытием Казахстан. А третье — пусть это будет моя любимая Испания, поскольку и по долгу службы я ей занимаюсь, плюс ко всему, белые испанские вина, с севера, из Галисии, по-прежнему представляют очень большой интерес.