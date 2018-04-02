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Проект «Мы — русские!» презентовали в Наро‑Фоминске
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Проект «Мы — русские!» презентовали в Наро‑Фоминске 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В центральном Дворце культуры «Звезда» в Наро-Фоминске состоялась презентация творческого проекта «Мы — русские!» молодежного фольклорного ансамбля «Кириллица», говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.
«В своей новой концертной программе ансамбль представил зрителям духовные песнопения разных регионов России на самые актуальные темы. Покаянные духовные стихи, песнопения о почитаемых Святых и Чудотворцах, стихи о ветхозаветных и новозаветных сюжетах», — говорится в сообщении.
Эти глубокие темы были поддержаны руководителем ансамбля «Русский сувенир» Светланой Мирошниченко, клубом семейных традиций «Матрешка» и фольклорным ансамблем «Семенов день» из Апрелевки под руководством Натальи Белозеровой.
Организаторы концерта отдали дань памяти жертвам трагедии в городе Кемерово 25 марта 2018 года произведениями «Вера, Надежда, любовь», «Бушует холодное море», «Крепко спишь моя милая мама».
Хоровые коллективы центрального Дворца культуры «Берегиня» и «Овсень» под руководством Татьяны Луцак продолжили лейтмотив проекта «Мы — русские» своими творческими номерами.
Зрителями проекта «Мы — русские» стали активисты общественных организаций пенсионеров, инвалидов, «Диабет», Общественной палаты Наро-Фоминского городского округа.
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