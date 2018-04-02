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Подготовка полицейских собак в Мадриде будет вестись под классическую музыку
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Подготовка полицейских собак в Мадриде будет вестись под классическую музыку 

ТАСС 1 час назад
МАДРИД, 2 апреля. /ТАСС/. Новаторскую и, как считают специалисты, весьма перспективную форму подготовки полицейских собак внедрили испанские правоохранители. Согласно их методу, собаки в своих вольерах теперь будут спать на подогреваемых лежанках и по несколько раз в день слушать классическую музыку, сообщает газета The Local.
Инновационная терапия основана на так называемом эффекте Моцарта. Как показали данные исследований американских ученых из Университета штата Колорадо, опубликованные в издании Journal of Veterinary Behavior, прослушивание классической музыки помогает снизить уровень тревоги у собак. Благодаря этому животные лучше концентрируются и более качественно выполняют свои служебные обязанности.
Глава подразделения кинологов в полицейском управлении Мадрида, сержант Рафаэль де ла Гандара отмечает, что «повышенная концентрация помогает собакам постоянно находиться в тонусе и четко выполнять команды».
Сеансы же музыки оказывают на животных такое же благотворное воздействие, как и на людей, вызывая у них релаксацию. Серия экспериментов показала, что кроме классики на собак положительно влияют джаз и регги. Тяжелый рок, наоборот, негативно сказывается на поведении и, как следствие, здоровье питомцев.
В новых вольерах имеются зоны отдыха с травяным покрытием и игрушками. От летнего зноя псов будут спасать навесы и кондиционеры, а зимой они не замерзнут благодаря специально разработанным лежанкам с подогревом.
Кинологическая служба была создана в структуре мадридского полицейского управления в 1983 году. В подразделении числится 22 собаки, все они имеют разные служебные задачи.
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