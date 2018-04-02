Жители Петербурга прочитали для публики отрывки из «Евгения Онегина» к 185-летию романа

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 апреля. / ТАСС /. Несколько десятков петербуржцев прочитали наизусть отрывки из романа Александра Пушкина " Евгений Онегин " в рамках поэтического марафона, посвященного 185-летию публикации произведения. Об этом сообщили ТАСС в администрации Приморского района.

"Порядка 40 человек прочитали свои любимые отрывки из всемирно известного романа в стихах", — сказал пресс-секретарь районной администрации.

Дождливая погода не помешала детям и взрослым принять участие в акции. «Кто-то читал наизусть, кто-то читал по книге, но читали хорошо все», — отметил представитель властей района. Также участники и гости события могли сфотографироваться с двойником Пушкина.

Местом проведения мероприятия стал мини-сквер «Пушкин ушел», расположенный на улице Савушкина около Черной речки. Этот район исторически связан с именем великого поэта — в XIX веке там находилась дача, в которой жила его семья, а также в 1837 году состоялась дуэль между Пушкиным и Дантесом.

Сквер был открыт в июне 2016 года к годовщине со дня рождения Пушкина, и в ознаменование связанных с его жизнью дат здесь проходят «поэтические марафоны» и «поэтические вахты». Центром архитектурной композиции сквера является скульптура скамьи, на которой висит плащ поэта, лежит его цилиндр, открытая книга и перо. На его территории также установлены ротонда и скамейки для отдыха горожан.

Пушкин работал над созданием «Евгения Онегина» на протяжении нескольких лет, начиная с 1823, когда появились первые наброски, и до 1831 года, когда в основной текст были внесены дополнения и изменения. Этот роман в стихах считается одним из наиболее значимых произведений русской и мировой литературы. 4 апреля 1833 года вышло из печати первое полное издание «Евгения Онегина». До этого издавались отдельные главы.