Святая Матрона. «Приходите ко мне, как к живой»

8 апреля в 16.25 на Первом канале вас ждет уникальная премьера — фильм о любимице всех москвичей и не только, блаженной Матроне Московской.

Матрона — одна из самых почитаемых святых в России. Поклониться ее мощам приезжают сотни тысяч человек. С момента канонизации здесь побывали десятки миллионов! Притом, что она наша современница, жила в ХХ веке. Казалось бы, вся ее жизнь должна быть известна, но когда Первый канал начал исследовать ее биографию, открылось невероятное! Нашлись фотографии, которые до сих пор нигде не были опубликованы! Выяснились поразительные факты!

В официальной биографии написано, что родилась она в селе Себино Тульской области. Сюда первым делом и поехала съемочная группа. И теперь мы узнаем, сохранился ли на самом деле Матренин дом. В селе Себино открылся музей, посвященный жизни Матроны. Мы расскажем, какие личные вещи Матроны здесь есть.

Свято-Успенский храм. Архитекторы датируют его основание 1694 годом. На видном месте — купель. Зачем? Обычно ее выносят для таинства крещения, в другие дни ее и не должно быть в храме. Оказалось, это не простая купель. В ней крестили Матрону. Известно, что по просьбе матроны были написаны две иконы Богородицы «Взыскание погибших». Они сохранились до наших дней. Фильм покажет, где именно они хранятся сегодня.

Покровский женский монастырь. Именно здесь находится серебряная рака с мощами блаженной старицы Матроны Московской. Настоятельница монастыря — матушка Феофания, благодаря ей Матрону и причислили к лику святых. Матушка очень редко встречается с журналистами и не дает интервью. Но для съемочной группы Первого канала сделала исключение, чтобы рассказать, как проходила канонизация Матроны.

Считается, что родилась Матрона в бедной семье. Родители были слабы здоровьем, у них было четверо детей. Матрона была младшей, и ее хотели отдать в приют. В родном селе Матроны проверить эти данные нам не удалось. Первый канал отправился на поиски документов в Тульский государственный архив. В фильме вы впервые услышите правдивую информацию о материальном положении семьи Никоновых, о рождении детей в их семье и о появлении на свет Матроны. Считается, что она родилась в 1881 году. Так ли это на самом деле?

Сегодня все желающие приложиться к мощам Матроны несут дары. Кто продукты, кто колечко, кто сережки. Но чаще несут цветы. Эту традицию соблюдают уже не первый год. Все в очереди к ней знают — к Матроне надо идти с цветами. Многие почему-то уверены, что нести надо непременно белые букеты. И чтобы это обязательно были розы. В фильме расскажут, какие на самом деле надо нести цветы и сколько их должно быть!

В биографии написано — до революции Матрона переехала в Москву. Родные братья выставили ее из дома! Матрона действительно уехала из Себино. Сделала она это добровольно или по принуждению? В этом вопросе разобрались авторы фильма. И нашли на него ответ. В Москве Матрона жила до конца своих дней. Этот период ее жизни больше напоминает детектив: проблемы с пропиской, преследования милиции, постоянные переезды. Она скиталась по углам. Задерживаться надолго было нельзя, чтобы не доставить неприятности хозяевам. Она добровольно несла на себе крест бездомности. И это тоже — подвиг ради Христа. Сегодня гуляющие по Арбату люди вряд ли догадываются, что когда-то здесь, в Староконюшенном переулке, жила Святая Матрона. В ста­рин­ном де­ре­вянном особ­ня­ке, в 48-мет­ро­вой ком­на­те она занимала скромный уголок.

Во время войны к ней потянулись страждущие. Все хотели узнать — жив ли их брат, муж или отец. Вернется ли с фронта? А сегодня Матроне молятся о счастливом замужестве, рождении детей и избавлении от болезней. Женщины считают ее своей покровительницей. Икону Святой Матроны узнают даже люди, совершенно далекие от православия. По закрытым глазам. Это неотъемлемая часть ее образа. Но иногда можно встретить и другие изображения. Какие еще существуют иконы Матроны? И почему они не похожи на привычные образы, вы узнаете из фильма.

Блаженная Матрона умерла 2 мая 1952 года. Перед смертью она оставила особое завещание: «Все, все приходите ко мне и рассказывайте, как живой, о своих скорбях, я буду вас видеть, и слышать, и помогать вам». Слово «блаженный» означает не то, что человек безмерно счастлив сам. Для таких людей счастье, прежде всего, в том, что они делают счастливее других людей. Тех, кто к ним обращается.

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